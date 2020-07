Deze week… Marzanne komt, ziet en verovert harten

Het was even wachten op een echte topper op de stamboekkeuring van Noord-Brabant, vorige week in Oirschot. Maar op de laatste van vier keuringsdagen was ze daar: de Dream Boy-dochter Marzanne GLN (mv. Burggraaf x Haarlem). De merrie van fokker Gert van der Linden imponeerde met haar charmante en hoogbenige voorkomen, maar zeker ook met haar natuurlijke opwaartse beweging, waarbij ze in alle drie gangen enorm veel souplesse en techniek liet zien.

De regio die van oudsher toch royaal NMK-merries levert in de dressuurrichting, bleef dit jaar steken op vier, waarbij wel vermeld moet worden dat er in totaal aanzienlijk minder driejarigen werden aangeboden dan in voorgaande jaren. Dat de stamboekkeuring met de nodige coronamaatregelen doorgang vond, al was het volgens velen wel wat saai zo met weinig publiek, werd positief ontvangen. Er was wel weer het contactmoment met fokkers en jury en er was zeker tijd voor uitleg. De jury bestaande uit Floor Dröge en Toine Hoefs lette goed op de correctheid van het fundament en er werd een uitgebreide toelichting gegeven bij de bekendmaking van de punten.

Beoordeling tuigpaardmerries zorgt voor hoofdbrekens

Zo’n 75 toeschouwers waren vorige week woensdag in Ermelo getuige van het zeer tuigtypische IBOP-optreden van Mylady-Silvalina (Cizandro x Manno) voor de showwagen (85 punten) met Robbie van Dijk. De kampioen voor 2020 leek zich gemeld te hebben. De jury, bestaande uit Lammert Tel en Marie José Calis, bijgestaan door inspecteur Viggon van Beest maakte aan die droom echter snel een eind door haar halfzus Mendrini VS (Cizandro x Plain’s Liberator) – die met Harry van Middelaar naar 78,5 punten in de IBOP liep – op de naderhand gehouden stamboekkeuring hoger te waarderen in beweging. Dat zorgt voor hoofdbrekens, zeker omdat het KWPN in de overige fokrichtingen de punten van de aanlegtest in beweging overneemt in de (stamboek)bovenbalk.

Guéry in bloedvorm bij herstart competitie

In de Grote Prijs was er geen kruid gewassen tegen Steve Guerdat, maar in de andere rubrieken kon je niet om Jérome Guéry heen. Tweede, derde, vierde en opnieuw derde, telkens in een 1,50 of 1,55-proef en een elfde plaats in de Grote Prijs. En dat met drie verschillende paarden. “Ik mag niet klagen”, zegt de Belgische springruiter. Lege zitjes op de tribunes om de afstandsregels te kunnen handhaven, overal stewards, gel en ontsmettingsmiddel. Maar toch wordt er ook in coronatijden weer internationaal gesprongen. “Het is wat aanpassen, maar het went snel”, zegt Guéry.

Indoorconcoursen in lastige positie door anderhalve meter-regel

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen staan de eerste buitenconcoursen alweer op de agenda. Maar wat kunnen we straks van het indoorseizoen verwachten en hoe gaan concoursorganisaties met alle onzekerheden om? Een belrondje maakt snel duidelijk dat de anderhalve meter-maatregel indoorconcoursen een lastig dilemma bezorgt.

Bestuur en ledenraad KFPS niet op één lijn

De uitgestelde voorjaarsledenraadsvergadering van het KFPS kan in verschillende opzichten historisch genoemd worden. Een setting, geheel coronaproof, die nogal onpersoonlijk en kaal aandeed was hier onder meer debet aan. Maar ook diverse agendapunten die op verzoek van de ledenraad in beslotenheid besproken werden, leverden een bijna unieke situatie op. Bestuur en ledenraad hadden maar liefst drie uur, met daarin de nodige schorsingen, nodig om enigszins tot elkaar te komen.

