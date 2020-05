Deze week… Meer online veulenveilingen om fokkers tegemoet te komen

Fokkers maken zich duidelijk zorgen over de afzet van hun veulens in coronatijd. Daar springt een aantal veulenveilingen direct op in, door hen al op korte termijn een online platform te bieden. Veulenveiling Prinsjesdag komt vanaf juni met een online veiling van elke maand tien veulens, zowel dressuurals springgericht en ook Veulenveiling Borculo organiseert de veiling online dit jaar. Ook het KWPN schiet fokkers te hulp. Het stamboek start al in juli met hun eerste online veiling en zal dit jaar afhankelijk van de vraag meer online veilingen houden.

Verschil tussen ‘Prinsjesdag’ en het KWPN is de selectie en de vorm. Na het succes van de online embryoveiling in maart wil de organisatie van Veulenveiling Prinsjesdag nu elke derde dinsdag van de maand tien interessante springveulens en elke derde woensdag van de maand tien dressuurveulens live online onder de hamer brengen. Het KWPN begint in juli met de eerste online veiling waarin tot

een bepaalde datum geboden kan worden op een veulen, waarbij niet geselecteerd is op pedigree. “Gezien de situatie waarin we nu leven en vanuit de vraag van de fokkers, die zeggen: ‘ondersteun ons met de afzet van zeker de vroege veulens’, hebben we besloten om vroeger te beginnen”, vertelt Wim Versteeg, die aangeeft dat het voor het KWPN puur een service is richting de fokkers.

VERT verder zonder KNHS, vraagtekens over vervolg

De KNHS en de in oprichting zijnde Vereniging van Eigenaren en Rijders Tuigpaard (VERT) hebben hun samenwerking beëindigd. Dat werd vorige week bekend, nadat het door de KNHS gestelde ultimatum voor de totstandkoming van de statuten was verlopen. Het markeert het einde van een lange periode van ‘gedoe’, dat in eerste instantie ging over het gebruik van hulpmiddelen.

Marc-Peter Spahn: ‘Elias is de ideale cocktail’

Als iemand de coronacrisis op sportief gebied slecht uitkomt, is het dressuurruiter Marc-Peter Spahn wel. De van origine Belgische ruiter runt in Niebert een dressuurstal samen met partner Ykje Baron. Internationaal maakte hij, vlak voordat de coronacrisis de wedstrijdsport lam legde, de blits met de Friese hengst Elias 494 (v. Jorn). “Ik rijd hem voor Zweedse eigenaren. Met hen heb ik heldere afspraken gemaakt. Eén daarvan is dat ik Elias tot zijn twaalfde mag rijden. Hij is inmiddels elf, dus dit jaar had het moeten gebeuren…”, aldus Spahn.

Twentse instructrice Mo van Haarst in Indiase total lockdown

Het is een mooi en herkenbaar verhaal van een typisch Nederlands paardenmeisje, het verhaal van Monique van Haarst (35), die door de meesten Mo wordt genoemd. Haar hart lag bij de paarden, maar het devies was niet volledig ‘in de paarden te gaan’, maar te gaan studeren en de paarden uiteindelijk hobbymatig naast een goede baan ‘te doen’. Dus ging ze braaf aan de studie. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en door een mutatie van het paarden- en het reisvirus kwam ze uiteindelijk vanuit het rustige en slechts duizend inwoners tellende Hoge Hexel, via Koeweit, als instructrice terecht op een rijschool in het twintig miljoen inwoners tellende Mumbai, de op één na grootste stad van India.

Andreas Helgstrand: ‘Ik maak me niet zo’n zorgen’

Ook bij Andreas Helgstrand ligt de handel bijna compleet op z’n gat door de coronacrisis. Toch maakt de grootste dressuurpaardenhandelaar

uit Denemarken zich geen zorgen over de toekomst. Sterker nog: hij is flink aan het inkopen. “Na deze crisis wil ik nog sterker terugkomen en zorgen dat we een ieder die aanklopt een geschikt paard kunnen bieden.”

