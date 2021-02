Deze week… Meningen verdeeld over inzet paarden bij rellen

De verbijstering over de coronarellen vorige week is groot. Het respectloze gedrag van de relschoppers zorgt voor grote maatschappelijke afkeuring. Veel mensen waren nog wel het meest geschokt over de manier waarop de raddraaiers tegen de paarden tekeergingen. Dat wierp de vraag op of de inzet van paarden bij gewelddadige demonstraties nog wel acceptabel is.

De redactie van de Paardenkrant vroeg een aantal betrokkenen en ervaringsdeskundigen naar hun visie op de inzet van paarden bij gewelddadige situaties. Onder deze experts blijken de meningen uiteen te lopen. Pieter Wiersinga, voormalig hoofd Levende Have bij het Korps Landelijke Politiediensten, en Paul de Vries, als dierenarts betrokken bij het bereden ereescorte Koninklijke Marechaussee op Prinsjesdag, vinden dat paarden een bruikbaar en aanvaardbaar middel blijven om rellen de kop in te drukken. Maar Gert van den Hof, als reservist actief bij het bereden ere-escorte Cavalerie, en voormalig bereden agent Hans Reuvers, vinden het niet langer verantwoord. Reuvers: “Toen ik bij de bereden politie was, gingen de mensen wel opzij als je naar voren ging met een charge. Nu vallen de mensen de paarden aan. Dit is echt belachelijk.”

Gretige Mac Flurry brengt haar fokker eindelijk geluk

Op de IBOP in Ermelo, de stand-in voor de afgelaste IBOP in Panningen, slaagden vorige week woensdag alle vier aanwezige springpaarden. Grandorado TN-dochter Mac Flurry was met 82,5 punten de smaakmaker. “We hebben Mac Flurry zelf gefokt”, vertelt eigenaar Jan Liebregts trots. “We zijn heel blij met dit resultaat, want we hebben een hoop pech gehad met de kinderen van haar moeder.”

Stefan Rozendaal: ‘Fokkerij is emotie? Daar kan ik niks mee’

Hij woont op een plek vol historie en de tuigpaardensport vol tradities heeft zijn liefhebberij. Toch is Stefan Rozendaal wars van tradities en emotie-fokkerij. De 48-jarige projectontwikkelaar baseert zijn keuzes liefst op cijfers, kruist waar mogelijk, maakt volop gebruik van moderne voortplantingstechnieken en werkt aan een bedrijfsmodel voor genoomonderzoek. Zijn aanpak leverde hem tot dusver twee goedgekeurde tuigpaardhengsten op, met de laagverwante Maximiano I&S als meest recente succes.

I’m Special de Muze maakt z’n afstamming waar

Sinds de jaarwisseling heeft de HorseTelex E-ranking (oudste nafok 9 / minimaal 20 nakomelingen in internationale sport) een nieuwe aanvoerder: I’m Special de Muze (Emerald uit Walnut de Muze v. Nabab de Rêve). Zijn oudste nakomelingen zijn inmiddels negen en het afgelopen jaar liepen er al 53 op FEI-niveau. En ook op de D-ranking staat I’m Special in de top drie. Volgens mede-eigenaar Henk Nijhof gaat I’m Special de Muze als fokhengst waarmaken wat hij op papier belooft. “Ze doen het in de sport.”

Quality Dressage Horses gaat ieder jaar voor het beste

“Eigenlijk zijn we heel tevreden met hoe het nu is. We moeten het niet hebben van grote aantallen. We willen het kleinschalig houden en exclusief voor de betere paarden”, vertelt Daniël Mosterdijk (36), die samen met zijn partner Kim Schmid (bijna 31) Quality Dressage Horses runt. Acht hengstveulens worden jaarlijks na een grondige zoektocht aangeschaft en vormen de basis. Zij worden met zorg opgefokt om zadelmak als talentvol dressuurpaard te worden verkocht. De hengstenkeuring vormt, net als de vele filmpjes op Instagram, een mooi platvorm om ze alvast in de picture te zetten. En als een hengst wordt goedgekeurd, is dat zeker een meerwaarde.

