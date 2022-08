Deze week… Merel Blom en Gert Boonzaaijer over veiligheid cross

Engelse wetenschappers publiceerden onlangs een studie naar welke crosshindernissen het meeste risico opleveren. Afsprongen in water, puntjes en combinaties bleken vaker tot valpartijen te leiden. Ook inklapbare hindernissen hadden een hogere risicofactor. Eventingamazone Merel Blom en parcoursbouwer Gert Boonzaaijer vertellen of ze verrast zijn door de uitkomsten. Hoe kan de veiligheid van de cross verder omhoog?

De FEI wil valpartijen van paarden in de cross zoveel mogelijk voorkomen. En dan met name de rotatie-val, waarbij een paard ‘over de kop’ gaat en daarbij soms op de ruiter terechtkomt. Merel Blom: “Als alleen de ruiter valt is dat één ding, die heeft de keuze om een cross wel of niet te rijden. Maar vallende paarden moeten we te allen tijde voorkomen, daar is iedereen het over eens.”

Op en top tuigpaard Otoos wordt kampioen Noord

Bij de HJC Manege in Tolbert werd afgelopen vrijdag de laatste tuigpaard CK van dit jaar gehouden. Juryleden Lammert Tel en Bauke de Boer en inspecteur Viggon van Beest kregen onder meer een grote groep driejarigen te beoordelen en waren vooral over de kwaliteit in de kopgroep zeer te spreken. Aan het eind van de dag werd de scherpe en sterk optredende Otoos van Lambertus Huckriede als beste gehuldigd.

Bram Chardon heer en meester op NK Vierspannen

Bram Chardon kwam zowel voor de NK-titel als voor de te verdienen Wereldbekerpunten naar de internationale menwedstrijd in Beekbergen. “Het winnen van deze wedstrijd was voor mijn plek in de Wereldbekerstand belangrijk. Maar het was ook een schitterend toneel om een keer Nederlands kampioen te worden.” Chardon won zowel de dressuur als de marathon en de vaardigheid. “Dat het op deze manier lukte, is echt kicken.”

Fokkerijliefhebbers maken zich op voor Nationale Merriekeuring

Na een vrij kort, maar heel druk en bovenal weer ‘normaal’ KWPN-keuringsseizoen is het komende vrijdag tijd voor de Nationale Merriekeuring. Vanuit de verschillende Centrale Keuringen in het hele land plaatsten de beste merries en veulens zich voor de KWPN Kampioenschappen in Ermelo. Afgelopen weken volgende Paardenkrant-fotografen Jacquelien van Tartwijk en Melanie Brevink-van Dijk alles op de voet.

In de wei of op stal?

Paarden houden kan op allerlei manieren en zoveel manieren er zijn, zoveel meningen zijn er ook over welke manier van houden de juiste is. De meeste paardenhouders geven hun paarden vrije beweging op de wei of paddock (al dan niet met soortgenoten), maar er zijn ook mensen die dat niet doen. De Paardenkrant sprak met twee tegenpolen op dat gebied (YouTuber Feline de Jonge die haar paarden 24/7 buiten houdt en Albert Voorn die zijn paarden geen vrije beweging geeft) en Dinja van Liere die er zo’n beetje tussenin zit. Lees hun mening en ervaringen in de Paardenkrant van deze week.

