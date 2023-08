Deze week… Merries maken dienst uit op KWPN kampioenschap jonge springpaarden

Vier kampioenschappen met vier kwaliteitsvolle merries als winnaressen. Dat is de korte samenvatting van de mooie sport die het KWPN Kampioenschap voor jonge springpaarden vorige week bood. In de royale piste van het gastvrije Hippisch Centrum Exloo kaapten Otazu (v. Lord Pezi), Neelena VDL (v. Harley VDL), Menoor (v. Lector van den Bisschop) en Labelle ES (v. Mosito van het Hellehof) de titels weg voor de neus van de vele andere fijne springpaarden die aan het kampioenschap meededen.

Senior-inspecteur Henk Dirksen blikt tevreden terug op het kampioenschap dat voor het eerst in Exloo plaatsvond. “We konden op deze dagen niet in Ermelo terecht en waren blij dat we het kampioenschap in Exloo konden organiseren. Qua accommodatie was het perfect geregeld. Een mooie grote ring, een goed voorterrein en de stallen waren prima. Met één ring was het lekker overzichtelijk en de ruiters waren ook tevreden.”

‘Alien’ Con Quidam verovert harten in Valkenswaard

Sanne Thijssen en Con Quidam (v. Quinar) wonnen afgelopen weekend de Longines Global Champions Tour van Valkenswaard. Het uitzinnige Brabantse publiek had achteraf vooral één vraag: “Hoe dan?”

Lotje Schoots wint goud én zilver op Hippiade

De Hippiade werd hét concours van Lotje Schoots. De amazone won met de Ferguson-zoon Lucrum de titel in de ZZ-Licht en werd met Irvin (v. Inspire) reservekampioen in de Z2. “Van de winter won Spikkel, zoals we Lucrum thuis noemen, brons in de Z2 en het jaar daarvoor had hij zilver, dus deze gouden medaille heeft hij ook echt verdiend”, vertelt de amazone enthousiast.

Ad Aarts: ‘Ze kunnen het me eenvoudiger maken’

“Het was een heel mooi kampioenschap en het was tot het eind toe spannend. Het parcours was selectief genoeg en ook het weer zat mee. Dan komt alles samen en krijg je mooie sport”, vertelt bondscoach Ad Aarts na afloop van het Nederlands kampioenschap voor enkelspannen en tweespannen. Bij de enkelspannen won het negentienjarige talent Larissa Jansma het kampioenschap, Erik Evers won zijn eerste nationale titel bij de tweespannen.

