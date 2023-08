Deze week… Mooie ambiance en zware marathon typeren EK vierspannen

Met teamgoud en individueel goud en zilver voor Bram Chardon en Koos de Ronde was het Europees kampioenschap vierspannen in Exloo op sportief vlak al zeer geslaagd. Voor het in groten getale aanwezige publiek was het genieten van fraaie paardensport in een leuke sfeer. Bondscoach Ad Aarts: “Ik ben trots op Lieuwe Koopmans en de KNHS, die het hebben aangedurfd om deze kampioenschappen te organiseren. En met deze resultaten is het een win-winsituatie voor iedereen.”

“De marathon viel me vies tegen”, zegt de kersverse Europees kampioen Bram Chardon, doelend op de lengte en zwaarte van de hindernissen. “De marathons van Saumur en Aken, beiden ook met acht hindernissen, staan bekend als zwaar. Daar hebben de marathonwinnaars door hun hindernistijden een totaalscore van respectievelijk 95 en 105 strafpunten voor de marathon. Nu had de winnaar 115 strafpunten, dat is echt serieus. Het is goed van de organisatie dat ze deze wedstrijd zo hebben neergezet, dan kan er echt verschil gemaakt worden, het klassement werd dan ook flink door elkaar gehusseld.”

Koos de Ronde, die tweede werd in de marathon, vond dat onderdeel ook zwaar maar passend bij een kampioenschap. “Het A-traject was zeven kilometer, dat is best een afstand. Het was echt een dikke marathon en hij was lang, we hadden nu hindernissen van een minuut, maar dat mag je op een EK wel hebben vind ik. Ik vond het een gave marathon met een goede sfeer. Er was heel veel publiek en het was een mooi compact terrein. De gebouwde hindernissen waren echt scherprechters, met veel afwisseling. Alles zat erin, zowel techniek, lengte als kracht.”

WK paramenners levert veel blije gezichten op

Wie denkt dat bij het paramennen meedoen belangrijker is dan winnen heeft het mis. Op het wereldkampioenschap paramennen werd afgelopen weekend wel degelijk een sportieve strijd geleverd, waarbij vooral opviel dat de meeste deelnemers zichtbaar genieten van hun sport. Van lachende gezichten tijdens de marathon tot sfeervolle prijsuitreikingen, in Exloo was het allemaal aanwezig.

Verloren ijzer zorgt voor vallende balk: ‘Nog nooit meegemaakt’

Hij zat een tijdlang op het reservebankje, vertrok naar de stallen om de reis naar huis voor te bereiden, maar moest met spoed terugkeren voor de barrage. Het is het bijzondere verhaal van Olivier Philippaerts in Brussel. Op videobeelden werd vastgesteld dat hij tóch foutloos was in de eerste ronde en daarmee startgerechtigd in de barrage. De Belg werd met H&M Legend of Love (v. Landzauber) uiteindelijk derde in de afsluitende Grote Prijs.

Hard werken en juiste rijstijl beloond op Hippiade

In de lagere springklassen bepaalt de rijstijl letterlijk wie er met de prijzen naar huis gaan. Maar ook in de hogere klassen van het springen op de Hippiade waren de podiumplekken voor stijlruiters en -amazones. Zo wist Britt van Erp op aansprekende wijze het 1,35 m. te winnen en werd ze tweede in het 1,30 m. De hoogste klasse, het 1,40 m., werd gewonnen door Claudia Morsink met Cekina Z (v. Carthino).

Dressuuramazone Rianne van Dulst: ‘Wedstrijden leuke bijkomstigheid’

Bij de naam Van Dulst denkt menigeen aan tweevoudig EK-jeugdamazone Anniek van Dulst. Maar binnen dezelfde familie worden nog meer dressuurprestaties geleverd. Daarvoor zorgt Annieks moeder Rianne van Dulst, die eerder al uitkwam in de Lichte Tour en na 3,5 jaar haar slipjas uit het stof heeft gehaald. Met Lennox (Glamourdale x Johnson) debuteerde ze onlangs in de Prix St. Georges en hoewel de carrière van haar dochter voorgaat, kijkt Van Dulst sr. uit naar de toekomst met deze zevenjarige ruin.

