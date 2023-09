Deze week… Multikampioen Guerdat foutloos naar Europese titel

Springsport is bijna altijd een mengeling van dingen die je wel en niet verwacht. De eerste individuele Europese titel voor Steve Guerdat zat er een beetje aan te komen, gezien de uitzonderlijke klasse van zijn merrie Dynamix de Belheme. Maar dat Highway TN met Willem Greve als enige Nederlandse combinatie door zou dringen tot de top tien van Europa, daar had niemand van gedroomd.

Twee jaar geleden won Steve Guerdat in Riesenbeck al Europees teamgoud, nu voegde de multikampioen er zijn eerste individuele Europese titel aan toe. En daarvoor hoefde de Zwitser eigenlijk niet veel meer te doen dan zelf geen fouten maken. Want in Dynamix de Belheme (Grafton – Calvaro Z x Cornet Obolensky) beschikt de Zwitser over één van de beste springpaarden ter wereld. “Op de eerste dag was ik nog boos op mezelf, omdat ik in een lijn een extra galopsprong reed die nergens voor nodig was”, aldus de altijd zelfkritische Guerdat. “Maar vandaag ben ik erin geslaagd om Dynamix haar job te laten doen.”

“Hij verbaast me elke keer weer”, zegt Willem Greve als hij met de KWPN-hengst van Team Nijhof twee mooie rondjes op de loodzware slotdag van het Europese kampioenschap in Milaan heeft afgelegd. “Hij is loeischerp, heeft altijd al gruwelijk veel kwaliteit gehad, maar dit had ik twee jaar geleden zelf ook niet verwacht. Hij heeft nu bewezen dat hij met de top van de wereld mee kan en dat hij er meer dan genoeg in heeft.”

Lees alles over het EK springen, inclusief groot verhaal over hoe Zweden de landenwedstrijd wist te winnen, in de Paardenkrant van deze week.

Devenda Dijkstra: ‘Het beste van onszelf laten zien’

Vijf jaar geleden reed ze haar eerste B-wedstrijd met de Johnson-zoon Hero en nu al maakt ze deel uit van het dressuurseniorenteam dat de Nederlandse driekleur verdedigt op het EK in Riesenbeck: Devenda Dijkstra. De verloofde van internationaal Grand Prix-ruiter Laurens van Lieren neemt de plaats in van Dinja van Liere, die voor de titelstrijd moest afzeggen omdat haar paard Hartsuijker – eveneens een zoon van GP-hengst Johnson TN – niet helemaal fit is. Voor de 27-jarige amazone is rijden op het EK een droom die uitkomt.

In de Paardenkrant van deze week een interview met Devenda Dijkstra.

Drie keer goud voor Nederlandse ponymenners

Bondscoach Ad Aarts is lekker op dreef met zijn menners. Vorige week blonk er nog goud bij de vierspanrijders, dit weekend coachte Aarts zijn team ponymenners naar goud op het WK in Oirschot. Marijke Hammink (vierspan) en Rodinde Rutjens (tweespan) prolongeerden hun wereldtitels en leverden daarmee een belangrijke bijdrage aan het succesvol verdedigen van het teamgoud. “Het is prachtig om zo in eigen land te winnen”, vertelt de bondscoach vol trots.

Lees het artikel over het WK ponymennen in de Paardenkrant van deze week.

Bundeschampionate: Familie Eckermann en Richard Vogel maken dienst uit bij springpaarden

Net zoals op het Europees kampioenschap in Milaan sprongen er in de finales bij de zes- en zevenjarige springpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf maar liefst negen paarden uit de fokkerij van Paul Schockemöhle mee. Nog indrukwekkender zijn de resultaten van de (natuurlijk veel kleinere) fokkerij van familie Eckermann: vijf paarden uit de fokkerij van Otmar Eckermann liepen zondag in de finales, drie haalden een medaille (goud en twee keer brons). Twee daarvan onder dochter Katrin Eckermann, die ook nog een derde medaille meenam.

Alles over de Bundeschampionate springen én dressuur staat in de Paardenkrant van deze week.

Vincent Voorn: ‘Ervaring kun je niet kopen, je krijgt het door te doen’

“Waar we tegenaan lopen bij onze jeugd is dat ze altijd graag om de hoek willen rijden. Iedereen wil graag een drie- of viersterrenwedstrijd in Nederland of België rijden. Sommigen vinden het zelfs raar dat ze soms niet aan de start kunnen komen, ook al heeft dat natuurlijk te maken met de ranking en het feit dat een hoop senioren beter zijn”, vertelt jeugdbondscoach Vincent Voorn in zijn Kettingbrief. “Ik denk dan bij mezelf: zet jezelf op de kaart. Ga eerst eens overal rijden, kilometers maken, zonder die druk die er in Nederland, België en Duitsland is. Als die kilometers in orde zijn en de resultaten ernaar zijn, komt het rijden voor het team vanzelf. Vorig jaar deden ze hier wel wat sceptisch over, maar dit jaar heb ik positieve reacties gekregen nadat ze het toch deden.”

Lees de hele Kettingbrief van Vincent Voorn in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop