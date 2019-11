Deze week … Nederlanders kleuren vierster van JIM

Oranje kon het afgelopen seizoen geen springvuist maken, maar hoop doet leven. Vier Nederlanders plaatsen zich voor de tienkoppige JIM-barrage en kleurden de top vier volledig Oranje.

Frank Schuttert beslechtte het thuisfeest in zijn voordeel. Met Queensland E (v. Quickfire de Ferran) toonde hij zich een fractie sneller dan Nederlands Kampioen Leopold van Asten en VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco Blue). Maikel van der Vleuten en Global-winnaar Beauville Z (v. Bustique) completeerden het podium, waar Willem Greve en Zypria S (v. Canturo) nipt buiten vielen. Verder lezen kan al online.

Jenny Schreven denkt toekomstgericht met EquInnoLab

Dressuuramazone Jenny Schreven kreeg anderhalf jaar geleden een grote klap te verwerken. De Painted Black-dochter Zennith, de gedroomde opvolger van haar internationale Grand Prix-paard Krawall, kwam plotseling te overlijden, daags voor haar internationale rentree. Het overlijden van Zennith was niet alleen emotioneel, maar ook financieel een grote aderlating voor de amazone. Toch slaagde ze erin haar drive terug te vinden en is weer hard op weg naar de top. In het zadel én aan het roer van haar innovatieve bedrijf EquInnoLab.

Enkel superlatieven over IBOP-topper Lafhira

“Als ik eraan terugdenk, lopen de rillingen me weer over de armen”, vertelt fokster Hilda van der Lei. Lafhira (Briar x Westpoint), de uitschieter van IBOP in Berlicum, maakt niet alleen emoties los bij haar fokker. Ook eigenaren Antoinette en Francis Jansen zijn lyrisch over de merrie. “We hebben nog nooit zo’n goed paard gehad.”

Matige jaargang op Trakehner keuring

Terwijl er in de internationale dressuursport steeds weer een top Trakehner opduikt (zoals bijvoorbeeld Dalera BB TSF), is het in de eigen fokkerij lastig zat om zulke talenten doelgericht te fokken. Want naar welke hengst ga je met een goed bewegende Millennium-merrie zonder op de beweging te willen inleveren? Precies dat probleem werd duidelijk op de Trakehner keuring van dit jaar waar veertien hengsten werden goedgekeurd.

