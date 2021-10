Deze week… Nederlands eventingfeest zonder feestend thuisteam

Na een jaar ‘zonder’ was een groot gedeelte van Twente en een deel van de rest van Nederland uitgelopen om weer eens ouderwets te genieten van de cross op Military Boekelo-Enschede. En genieten was het, van topsport in een geweldige sfeer, onder een aangenaam herfstzonnetje. De hardnekkige donkere wolk boven de Nederlandse eventingruiters bleef echter hangen.

De 34-jarige Duitse amazone Sophie Leube verraste ook zichzelf met de winst. William Fox-Pitt was heel dicht bij een historische derde Boekelo-zege, maar de Duitse liet nauwelijks een steekje vallen en eindigde door net niet binnen de tijd te springen 0,4 punt boven haar dressuurscore. In de Nations Cup-finale voerde het oppermachtige Engeland wel de ranglijst aan, gevolgd door de Verenigde Staten en Duitsland. Nederland werd zesde.

Lichtpuntjes waren er wel voor Nederland. De tweede plek na de dressuur voor Tim Lips en Lady Chin van ‘t Moerven Z (Lord Chin x Matchero), gevolgd door een vloeiende cross met enkel tijdfouten en één balk in het springparcours, bijvoorbeeld. Het leverde hem de achttiende plek en het Nederlands kampioenschap op. Het jammere is dat Lady Chin binnenkort weer verder gaat onder haar Chinese eigenaar Huadong Sun. Een opvolger voor Lips staat nog niet klaar.

Heffernan vastbesloten het tij te keren voor Nederlandse eventingsport

De vijftigste editie van Military-Boekelo kan de boeken in als een geslaagd evenement. Met flink wat valpartijen, maar zonder ernstige ongelukken. Natuurlijk ook een kwestie van geluk, maar vooral het resultaat van alle veranderingen die de afgelopen decennia doorgevoerd zijn om de cross veiliger te maken. Ook dat er minder deelnemers waren – niet zo gek twee weken na de Europese kampioenschappen – deed niet af aan het Twentse feestje. Het enige wat ontbrak: Nederlands succes. Volgens bondscoach Andrew Heffernan vertelde afgelopen weekend hem echter niks wat hij nog niet wist. “Er is werk aan de winkel.”

Lees het interview met Andrew Heffernan in de Paardenkrant van deze week, die nu in onze webshop te bestellen is.

Boekelo in beeld: paarden, honden en heel veel mensen

Ook dit jaar was fotograaf Arnd Bronkhorst aanwezig op Military Boekelo-Enschede om foto’s te maken van de cross. Met name de altijd populaire watercombinatie, ‘de bosvijver’, is een geliefde plek. Voor Arnd, maar ook voor de vele bezoekers. Ook dit jaar viel er veel te zien.

Bekijk snel de fotopagina in de Paardenkrant, die hier te bestellen is.

Willem Greve: ‘Carambole heeft van mij een betere paardenman gemaakt’

Willem Greve heeft Carambole al meer dan eens zijn beste vriend genoemd en als hij over de hengst vertelt hoor je dat ook in alles. Dertien jaar is Carambole nu onderweg met Greve en in zijn ‘bonusjaren’ springt hij de sterren van de hemel.

Philipp Weishaupt: ‘Dit is een totaal nieuw hoofdstuk voor ons’

Philipp Weishaupt komt in de Paardenkrant van deze week aan het woord in de Kettingbrief. Hij rijdt voor Ludger Beerbaum en vertelt over de veranderingen die het met zich meebrengt dat Ludger Beerbaum Stables en Helgstrand Dressage hun handen ineen hebben geslagen binnen Global Equestrian Group.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »