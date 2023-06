Deze week… Nederlands springteam op volle kracht de zomer in

Als alles waar je naartoe werkt zó samenkomt als het op het CHIO Rotterdam voor de springruiters deed, in eigen land voor een uitzinnig publiek en prinses Beatrix bij de landenwedstrijd, rest er niets anders dan blijdschap en trots. Voor de ruiters en hun teams, maar zeker ook voor opperhoofd Jos Lansink. En dat is hij ook, hoewel we met de nuchtere Twent aan het roer nooit bang hoeven te zijn dat we naast onze schoenen gaan lopen. “We hebben ruiters en paarden kansen gegeven. Als ze het dan in het oranje jasje zo kunnen omzetten in dit resultaat, is dat heel mooi.”

Nederlandse winst in de Nations Cup én in de Grand Prix, op naam van Willem Greve en Highway TN. Dat kan sowieso al niet beter. Maar er is meer om blij mee te zijn. Relatief jonge paarden als Highway TN, Iron Z, Uricas vd Kattevennen, Hernandez TN en O’Bailey van het Brouwershof die stuk voor stuk hebben laten zien dat ze op dit niveau mee kunnen doen om de prijzen. Ruiters die ondanks de druk onverstoorbaar blijven rijden; hard waar het kan en verstandig als het moet. En die openstaan voor de tips en adviezen van bondscoach Jos Lansink. “Ik probeer wel te helpen, maar ze moeten er maar voor openstaan. Ze hebben natuurlijk ook hun eigen visie en dat is goed. Maar samen ben je sterk en dat was dit weekend absoluut het geval. Jur heb ik na de eerste omloop wat kunnen helpen om meer controle te krijgen en ook met Leopold hebben we na die eerste ronde overlegd hoe hij het aan zou kunnen pakken. Dat ze het dan zo oppakken en allebei een nulronde neerzetten, dat is geweldig.”

Lees alles over het springen op het CHIO Rotterdam in de Paardenkrant van deze week.

Nederlaag voor Nederlands dressuurteam in eigen huis

Bondscoach Alex van Silfhout dacht op voorhand dat hij met het team voor Rotterdam zou kunnen winnen in de landenwedstrijd. Dat liep anders: na de Grand Prix was TeamNL in eigen huis al uitgeschakeld. “Ik wist dat ik met Hans Peter en Invictus een gok nam, maar dat was een gecalculeerde gok. Dat de proef van Marlies en Go Legend zo zou lopen, had ik echt niet zien aankomen”, geeft de bondscoach toe. Lichtpunt was de indrukwekkende comeback van Emmelie Scholtens, die Indian Rock in de Spécial direct naar een nieuw record stuurde.

De verslaggeving van de dressuur op CHIO Rotterdam en meer over de comeback van Emmelie Scholtens lees je deze week in de Paardenkrant.

Verrassende Nations Cup-winst voor Nederlands eventingteam

De eventingruiters van TeamNL wisten afgelopen weekend de winst naar zich toe te trekken in de Nations Cup. Op indrukwekkende wijze reden de dames in oranje, alle drie op een schimmel, naar de hoogste tree van het podium in het Poolse Strzegom. Vierde man Stephan Hazeleger wist de cross helaas niet uit rijden, maar dat maakte de vreugde in het Nederlandse kamp niet minder. “Deze overwinning hadden we als team echt even nodig”, verzuchtte Janneke Boonzaaijer.

Lees de reacties van de ruiters in de Paardenkrant van deze week.

Sanne Thijssen: ‘Een paardenfamilie geeft enorme duw in de rug’

In de nieuwste uitzending van HorsesTV vertellen drie jonge amazones over de eerste stappen in hun paardensportcarrière bij de children, junioren en young riders. Maar hoe gaat het verder, als je als jonge sporter de overstap maakt naar de senioren en naar je eigen onderneming? We vroegen het aan springamazone Sanne Thijssen.

Het interview met Sanne Thijssen staat deze week in de Paardenkrant. En bekijk snel de aflevering van HorsesTV met topruiters Marc Houtzager, Alice Naber-Lozeman en Jonna Schelstraete en hun kinderen Nina Houtzager, Leida Naber en Micky Schelstraete.

ECVM: nu actie voor gezonde paardenpopulatie in de toekomst

Vormvariaties aan de halswervels van paarden zijn al langer bekend in de veterinaire wereld. Het gaat dan om afwijkingen aan de zesde en zevende halswervel en soms ook de eerste en/of tweede rib, die ontbreekt of korter is dan gebruikelijk. Dat deze variaties (of: malformaties) ook gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van het lijf én dat dit speelt bij naar schatting 30 tot 40 procent van de warmbloedpaarden, is veel minder bekend. Bovendien is er een sterk vermoeden dat erfelijkheid een rol speelt. Reden genoeg voor de Duitse stamboeken om samen een onderzoek te starten, en voor het BWP om in de dressuurrichting te beginnen met het screenen van de hengsten die worden aangeboden voor de keuring. Het KWPN wacht consensus in de veterinaire wereld af.

Een uitgebreid artikel hierover vind je in de Paardenkrant van deze week.

