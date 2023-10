Deze week… Nederlandse dominantie in eindklassement GCT

De laatste manche van de GCT/GCL veranderde niet veel meer aan de individuele eindrangschikking. Harrie Smolders ging in koppositie de laatste manche in en wist die positie vast te houden. Maikel van der Vleuten deed hetzelfde met zijn tweede plaats. Een zeer consistent seizoen dus van twee van de vaandeldragers van de Nederlandse springsport.

Smolders was vanzelfsprekend in de wolken met deze eindzege. Zijn tweede individuele eindoverwinning in deze prestigieuze concoursreeks nadat hij hetzelfde al flikte in 2017. “Deze concoursen zijn van het hoogste niveau dat onze sport te bieden heeft. Om dan als winnaar gekroond te worden, moet je goed management, goed horsemanship en goede paarden hebben. Alles moet ook wat meezitten. Het totaalplaatje moet kloppen. Iedereen moet op dezelfde lijn zitten. Je familie, je supporters en je sponsors, voor mij in het bijzonder Team Evergate, Copernicus Stables en de familie Spronken. Zij geloven in mij en zonder hen zou dit alles niet mogelijk zijn.”

Echte rivaliteit met Maikel van der Vleuten voelde Harrie Smolders niet. “We kennen elkaar al zo lang en we hebben een echt goede band. Zelfs op een dag als deze kunnen we vrijuit met elkaar praten over onze ideeën met betrekking tot het parcours. Het is uiteindelijk toch de uitvoering ervan die bepalend is. Al moet ik er ook bij zeggen dat als er iemand anders dan ikzelf had mogen winnen, het Maikel was.”

Lees alles over de CGT finale in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Het selfmade succes van de familie Eckermann

In de springsport waar een ruiter vooral over een heel goed paard moet beschikken (en dus een kapitaalkrachtige eigenaar achter zich moet hebben) om mee te doen in de top, zijn er ook nog verhalen zoals die van Katrin Eckermann. De 33-jarige Duitse kan zich meten met de wereldtop met veelal thuisgefokte paarden van haar vader.

Een steeds groter deel van de paarden die Katrin Eckermann rijdt, worden gefokt door Otmar Eckermann. Daarachter zit een simpele logica: “Bij het fokken heb ik een heel concreet doel: een paard waarmee Katrin zich naar de top kan rijden. We hebben nooit een sponsor gehad of de financiële middelen om dure paarden te kopen. Als dure paarden kopen niet kan, moet je ze zelf fokken en dat proberen we.”

Lees meer over de formule van familie Eckermann in de Paardenkrant van deze week

Linda van der Hauw wil met ‘aparte’ Lunadette naar GP

Linda van der Hauw was met de Gribaldi-dochter LN Tiadette succesvol op nationaal Grand Prix-niveau en heeft inmiddels in LN Lunadette, gefokt uit de volle zus van Tiadette, haar gedroomde opvolger gevonden. Recent maakte de amazone op Indoor Friesland haar internationale Lichte Tour-debuut met de zevenjarige Grand Galaxy Win-dochter en ze droomt ervan om nog een keer de Grand Prix te bereiken.

Van der Hauw heeft alle vertrouwen in de kwaliteiten van de zevenjarige merrie. “Er is veel vraag naar haar, maar ik wil echt graag nog een keer Grand Prix rijden. Ik heb al veel paarden naar de Lichte Tour gereden, maar tot dusver is Tiadette mijn enige Grand Prix-paard geweest.”

Lees een interview met Linda van der Hauw in de Paardenkrant van deze week.

Nederlandse menners met aantal nieuwe paarden naar WB-wedstrijden

Vierspanmenners Koos de Ronde en IJsbrand en Bram Chardon zitten volop in de voorbereiding op het nieuwe Wereldbekerseizoen, dat in het eerste weekend van november van start gaat in Lyon. De Nederlandse vierspanrijders zijn altijd op zoek naar verbetering en voegden daarom een paar nieuwe paarden aan hun spannen toe. De geslaagde wedstrijd op Indoor Friesland bleek een bruikbare generale repetitie voor Bram en Koos.

Lees er alles over in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop