Deze week… Nederlandse dressuurjeugd pakt dertien EK-medailles

De jeugd heeft de toekomst! Dat heeft de Nederlandse dressuurjeugd zeker laten zien op het EK in Italië afgelopen week. Zowel bij de children, junioren, young riders als de U25 was het niveau van de Nederlanders ontzettend hoog en werden er kwalitatief zeer hoogwaardige en harmonieuze proeven getoond. De meeste combinaties piekten op het juiste moment en wisten zelfs boven zichzelf uit te stijgen. Met dertien (!) medailles zijn de bondscoaches Monique Peutz en Imke Schellekens-Bartels (children) dan ook meer dan tevreden.

Alle teams gingen met het zilver naar huis en individueel werd er nog twee keer goud, zes keer zilver en één keer brons gehaald. “Het kon niet op deze week. Ik wist wel dat ik topcombinaties mee had, maar het moet allemaal nog maar gebeuren. De reis was lang en het was erg benauwd, dan is het afwachten hoe de paarden reageren. Dat we met zoveel medailles naar huis zouden gaan, had ik echt niet verwacht”, vertelt Monique Peutz, bondscoach van de junioren, young riders en U25. Verder lezen over het EK dressuur voor de jeugd kan nu al online.

Veelzijdigheid troef bij Jordy Andeweg

Jordy Andeweg (23) is vooral bekend als voorbrenger op hengsten- en merriekeuringen. Zo had hij dit jaar samen met vader Teunis op de

Centrale Keuring van Gelderland vijftig van de tachtig driejarige dressuurmerries aan de hand. Daarnaast komen de twee Grand Prix-hengsten Chinook en Desperado uit de fokkerij van de familie Andeweg. Maar er gaat meer schuil achter Andeweg. Met zijn Lichte Tour-merrie Elvita (Jazz x Welt Hit II) ambieert hij de overstap naar de U25 Grand-Prix en daarnaast loopt hij over van de ambities en enthousiasme voor het vak. Zijn grootste droom is het starten van een eigen bedrijf dat zich richt op het keuringsklaar maken van

dressuurpaarden.

Tuigpaarden trotseren hitte op CH Bakkeveen

Na een week van extreme hitte waarin een aantal tuigpaardconcoursen werden afgelast ging CH Bakkeveen afgelopen weekend wel door. De temperatuur was inderdaad gedaald en dus togen de Noordelijke tuigpaardrijders afgelopen zondag naar Bakkeveen. De meeste rubrieken waren ook nog goed gevuld met als gevolg mooie en spannende wedstrijden.

Henk Hulsbergen wil met database fokkers informeren

Onbekend is wel vaker onbemind en dat geldt zeker voor de website stempelhengsten.eu. Het geesteskind van Henk Hulsbergen en een helaas te vroeg overleden vriend Gert van der Veen bevat een schat aan informatie over de hengsten die de moderne sportpaardenfokkerij vorm hebben gegeven. Over de Arabische volbloed stamvaders als Darley Arabian ox via de diverse Holsteinse monumenten als Cor de la Bryère gidst de website je feilloos naar hedendaagse topverervers zoals Chacco-Blue. Als het aan de oprichter ligt, is het einde dan ook nog lang niet in zicht.

For Romance I maakt indruk met twee kampioensmerries

De meeste hengsten leveren maar één keer een ‘nationaal’ kampioene. For Romance I (v. Fürst Romancier) die steeds weer opvallende paarden toont op keuringen en jonge paarden-kampioenschappen kreeg er vorige week in één klap twee merriekampioenes bij. Op donderdag leverde hij de kampioen in Oldenburg, op vrijdag in Westfalen.

