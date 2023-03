Deze week… Nederlandse Fürstenball kampioen in Brandenburg

De in Nederland gefokte Pierre LC (Fürstenball uit Fyorieta Texel v. Jazz x Caritas) werd afgelopen weekend als kampioen gehuldigd op de Brandenburger DSP-keuring in Neustadt-Dosse. Als fokker van de hengst staat A.C.M. van der Linden uit Texel in de catalogus en dat is geen tikfoutje: fokkers zijn Kees en Meggy van der Linden en niet Wim van der Linde (die overigens wel moeder Fyorieta Texel fokte).

Het verhaal van de merrie Fyorieta Texel is niet alledaags. De elitemerrie werd als jong paard door Eugène Reesink naar de Verenigde Staten verkocht. Reesink haalde de Jazz-dochter vervolgens later weer terug als fokmerrie en dekte haar in 2017 twee keer met Valverde. Kees van der Linden en zijn vrouw Meggy, de dochter van wijlen Piet Crum, kochten de zwartbruine merrie vervolgens in 2018. “Via mijn vrouw en mijn schoonvader hebben we goed contact met Reesink en hij belde ons op een gegeven moment op met de mededeling dat hij nog een goede fokmerrie had. Zo is Fyorieta Texel bij ons gekomen”, vertelt Kees van der Linden.

Lees het verslag van de DSP Hengstenkeuring in de Paardenkrant van deze week.

KNHS blijft endurance ondersteunen, ook in VAE

Dat de FEI besloot om het Wereldkampioenschap endurance toe te wijzen aan de Verenigde Arabische Emiraten (nadat het WK in Verona moest worden geannuleerd) kwam de paardensportbond op een hoop kritiek te staan met alle doping- en welzijnsschandalen in die regio. Die kritiek klinkt nu weer even luid nu twee paarden vlak na het kampioenschap zijn overleden.

In de Paardenkrant van deze week geeft de KNHS een reactie.

Bax en Van Zwambagt domineren hoogste dressuurrubrieken

Het Nationaal Hippisch Centrum stond afgelopen weekend in het teken van de pony- en paardensport op het hoogste landelijke niveau. In de klassen M1 tot en met ZZ-Licht werden de medailles verdeeld. Bij de paarden kreeg Niels Bax het goud in het ZZ-Licht omgehangen en in het Z2 was Febe van Zwambagt de onbetwiste kampioene.

De kampioenen worden deze week uitgelicht in de Paardenkrant.

Jelmer Hoekstra in Florida: ‘Het is abnormaal hier’

Het is een hele stap: huis en haard achterlaten, de boel oppakken, paarden overvliegen en ruim drie maanden naar Florida om concours te rijden en paarden te verkopen. Jelmer Hoekstra trok de stoute schoenen aan en is nu alweer bijna drie maanden in Ocala waar hij samen met zijn Amerikaanse business partner Daniel Geitner op het ongekend mooie World Equestrian Center en op het nabijgelegen HITS paarden rijdt, proeven wint en paarden verkoopt.

Lees deze week in de Paardenkrant het hele interview met Jelmer Hoekstra.

Familiebedrijf Venhorst Fourage innoveert al dertig jaar

“Hoe mooi is het als je op tv naar de Olympische Spelen kijkt en daar paarden ziet meedoen waarvan je weet dat ze ons hooi krijgen”, vertelt Louis Venhorst (65) met een bescheiden glimlach. Zijn fouragehandel bestaat dertig jaar en inmiddels heeft hij het stokje overgedragen aan zijn zoon Michel en dochter Angélique. Door de jaren heen ontwikkelde Venhorst een heuse hooifabriek die per jaar zorgt voor 250.000 kleine baaltjes stofarm hooi. Sinds kort verkoopt het bedrijf ook een nieuw soort bodembedekking: Bio-Waldboden dat volgens Venhorst de toekomst heeft.

De bedrijfsreportage over Venhorst Fourage staat deze week in de Paardenkrant.

