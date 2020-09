Deze week… Nederlandse springjeugd boekt ongekende prestatie

Een prestatie van jewelste zetten de jonge Nederlandse springruiters afgelopen weekend neer in het Oostenrijkse Lamprechtshausen. In de landenwedstrijd grepen de pony’s, children én de junioren de eerste plaats. Ook individueel lieten de Oranjecombinaties van zich horen. “In totaal klonk daar twaalf keer het Wilhelmus”, vertelt Edwin Hoogenraat, bondscoach pony’s en children.

Hoogenraat: “Een geweldig resultaat natuurlijk. Grote verrassing bij de pony’s was Tamara van Manen, die met haar pas zevenjarige pony alle parcoursen foutloos aflegde. Tamara reed erg sterk. Ook de rest heeft naar behoren gepresteerd. Duitsland was met een sterk team, maar we konden aanhaken en zelfs winnen in de barrage.”

Tuigpaarden bezorgen publiek in Houten prachtige dag

Het was het derde tuigpaardenconcours op rij en na het succes van de noordelijke wedstrijden van Tolbert en Exloo was het zaterdag 12 september de beurt aan de provincie Utrecht. Veel rijders hadden afslag Houten genomen om deel te nemen aan het concours op het terrein van de Zilfia’s Hoeve van de familie Van der Maat. Qua winnaars was het opnieuw een herhaling van zetten, met overwinningen voor de paarden van de stallen Van Middelaar, Huckriede en Veerman. Achter de winnaars vond er volop strijd plaats.

Eindelijk vijfsterren GP voor Wathelet en MJT Nevados S

Het is nauwelijks te geloven, maar Gregory Wathelet moest tot zaterdag wachten voor hij met MJT Nevados S (v. Calvados Z) een vijfsterren GP kon winnen. “We hebben natuurlijk al een paar mooie overwinningen, maar dit is de eerste op vijfsterrenniveau. Eindelijk, het moest er een keertje van komen.”

Albert Nap: ‘Het ging in een stroomversnelling’

Toen Albert Nap op zoek ging naar zijn eerste eigen paard kwam hij na een lange zoektocht terecht bij Cadfael (Valeron x Weltino). De ruiter zag er helemaal niks in maar liet zich toch overhalen om de ruin te kopen. Inmiddels heeft Cadfael, alias Harry, Naps verwachtingen ruimschoots overtroffen. Het werd zijn eerste paard in de Subtop, zijn eerste paard waarmee hij met de slipjas mocht rijden en onlangs werd het ultieme doel behaald: de Grand Prix.

‘Toulon-nakomelingen willen allemaal over 1,60 meter’

Als Luc Tilleman de eigenschappen van de Toulon-nafok moet samenvatten, hoeft hij niet lang na te denken: “Ze denken allemaal dat ze over 1,60 m. kunnen en willen dat ook, ook de paarden die eigenlijk maar capaciteiten hebben voor het 1,30 m.” Die instelling is volgens de ontdekker en eigenaar van Toulon bepalend in het succes van de nafok van de 24-jarige hengst. En succesvol zijn ze, de Toulons. Op de HorseTelex Wereldranking neemt hij sinds enige tijd de tweede plaats in achter Chacco-Blue.

