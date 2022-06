Deze week… Nederlandse springruiters op stoom voor WK

Met nog maar een dikke maand te gaan tot het Wereldkampioenschap in Herning vallen de kwartjes voor de springruiters van TeamNL steeds meer de goede kant op. Willem Greve, Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen toonden zich vrijdag in de Nations Cup in uitstekende vorm en pakten het hoogste podium. Het plan van bondscoach Jos Lansink klinkt eenvoudig: deze lijn doortrekken.

Ster van de show was zonder twijfel Willem Greve. Twee weken eerder, voor Outdoor Gelderland, zette hij nog vraagtekens bij zijn deelname in Rotterdam vanwege de blessure aan zijn ruiterspier. Hij zette alles op alles om toch in Rotterdam te kunnen rijden en dat resulteerde in twee zeer overtuigende foutloze rondes in de Nations Cup met Grandorado TN (v. Eldorado vd Zeshoek). Nadat hij de avond ervoor het 1,55 m. op tijd won met halfbroer Highway M TN. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? “Ik was vastbesloten om hier te rijden. Dat dat lukte, heb ik vooral te danken aan mijn team thuis, dat de andere paarden heeft doorgetraind. Ik heb me volledig gefocust op Highway en Grandorado – op een ander paard heb ik niet gezeten. Wel heb ik heel veel baantjes getrokken in het zwembad, fysio gedaan, alles.”

Judith Ribbels: ‘Jonge paarden blijf ik leuk vinden’

Na een sterk internationaal debuut in Geesteren gooiden Judith Ribbels en haar merrie Fun Fun EBH daar dit weekend op CHIO Rotterdam nog een schepje bij op. Ze werd derde in de nationale Grand Prix en won de Spécial met 72,44%, hoewel beide rubrieken met deelname uit meerdere landen en vijf internationale juryleden rond de baan een flinke internationale tint had. “Dit is wel heel bijzonder, volgens mij genoot Fun ervan”, zegt Ribbels (50), die eigenlijk meer bekend is als jonge paarden-amazone, nog steeds haar eigen paarden zadelmak maakt en ook regelmatig met haar twee springpaarden op concours gaat.

Tweede plek Nations Cup met Boonzaaijer en Campbelle in hoofdrol

Het was heel leuk om dit met zijn allen te doen, de sfeer was goed en het liep lekker”, vertelt Janneke Boonzaaijer enthousiast, nadat zij met het Nederlandse eventingteam afgelopen weekend de tweede plek veroverde in de FEI Nations Cup en ook individueel tweede werd met ACSI Campbelle in de viersterrenwedstrijd het Poolse Strzegom.

One Million zet vader Giano op de kaart

One Million van fokkers Björn van Kessel en Niels Bax van Hengstenhouderij De IJzeren Man is een echte blikvanger met haar uitstraling en power in beweging. Daarmee verdiende de dochter van Giano afgelopen zaterdag op de Centrale KWPN-keuring van Limburg de titel bij de driejarige dressuurmerries. De kersverse voorlopig keurmerrie kreeg daarnaast als enige een uitnodiging voor de NMK.

Nieuw tuigpaardconcours Siegerswoude schiet uit de startblokken

Een enthousiast team van jonge tuigpaardliefhebbers slaagde erin om een nieuw aangespannen concours van formaat te organiseren: CH Siegerswoude. Een evenement dat zeker een vaste plek op de agenda verdient voor de toekomst. In de competitierubriek van regio Noord waren het afgelopen zaterdag in Siegerswoude Henk Notebomer en Napoleon ’n Aparte die er met de tien competitiepunten vandoor gingen.

