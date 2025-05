Deze week: Nederlandse winst met drie eigen fokproducten in EEF Kronenberg

Na een weekend met drie landenwedstrijden voor de springruiters kan de balans opgemaakt worden. Met winst in de EEF-wedstrijd in eigen land en de vijfde plaats in de vijfsterrenwedstrijd in Rome is de stemming in TeamNL overwegend positief. “We moeten het zeker in Nederland blijven zoeken in de breedte”, aldus Eric van der Vleuten, die bondscoach Wout-Jan van der Schans verving in Rome.

Net als vorig jaar wist Vincent Voorn met zijn team te pieken tijdens de EEF-wedstrijd in eigen land. Helaas telde de overwinning niet mee voor de punten, aangezien Nederland deel uitmaakt van regio Central en deze wedstrijd meetelde voor regio West, maar toch. Een knap resultaat van een jong team (Sanne en Mel Thijssen en Bas Moerings), aangevuld met een routinier die een tijd lang uit de running was (Gert Jan Bruggink).

Bijzonder is dat drie van de vier paarden in het winnende Nederlandse team thuisgefokt zijn. Naast Kivinia en Juice komt ook Brugginks elfjarige schimmel Vigalio SHO Z (v. Vigo d’Arsouilles) uit de eigen fokkerij, waarmee vooral zijn vrouw Pia-Luise Aufrecht zich bezighoudt.

Jeroen van Lent over Belgisch dressuursucces: ‘Ze zeggen dat dressuur geen teamsport is, maar we hebben dit samen bereikt’

De Belgische dressuur zit al enkele jaren in de lift en is op een nog nooit eerder vertoond niveau aangekomen. België hoort op dit moment bij de beste dressuurlanden van de wereld en heeft een kans op eremetaal op het EK dressuur komende zomer. Buiten goede ruiters en goede paarden, speelt de teamspirit volgens de Belgische dressuurmanager Jeroen van Lent een belangrijke rol. “De juiste sfeer is belangrijk en ik denk dat we die hebben.”

Jeroen van Lent is van huis uit springruiter en rolde via zijn vrouw Sophie Baetens in de dressuursport. “Toen ik voor het eerst meeging naar een dressuurwedstrijd, snapte ik er weinig van. Een hele individuele sport waarbij er weinig gezelligheid was, maar veel jaloezie en ruiters die elkaar niet als collega’s, maar vooral als concurrenten behandelden. Ik vond het maar een bekrompen wereldje. Toen ik naar een volgende dressuurwedstrijd ging, heb een barbecue in de vrachtwagen geladen en de mensen uitgenodigd. In de springwereld gunt iedereen een ander de zege en in de dressuur is dat niet altijd zo. Ik heb er altijd voor gewerkt om meer samen te genieten van de sport, dat heb ik gedaan toen ik meeging met mijn vrouw naar concoursen en dat doe ik nog steeds. Sterker nog: ik zie het als kern van mijn job.”

Lees een interview met Jeroen van Lent in de Paardenkrant van deze week.



Don Olymbrio: hij stond altijd aan en liep altijd

Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) was altijd min of meer de ‘tweede man’, maar wel eentje die er altijd stond. De door Jan Lamers gefokte hengst werd op de KWPN Hengstenkeuring 2011 niet uitgenodigd voor de kampioensring, maar vertrok wel samen met kampioen Blue Hors Denzel (ex. Diebrecht) naar Stoeterij Blue Hors. Esben Møller kocht de hengst onderhands van Lamers. Don Olymbrio overleed op woensdagochtend 21 mei op zeventienjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Hij presteerde onder drie verschillende ruiters acht jaar lang op het hoogste dressuurniveau.

Don Olymbrio werd op 17 januari 2008 geboren in de stallen van Jan en Marie-José Lamers. Een koffievos met een bles en vier witte voeten, direct een opvallende verschijning. “Maar hij viel nog het meest op met zijn beweging. Hij bewoog met ontzettend veel buiging in de gewrichten.”

Er was direct veel vraag naar het hengstveulen, maar Lamers hield hem aan. “In die tijd zat ik nog vol in de paarden en hield ik de hengsten eigenlijk altijd aan. Zo ook Don Olymbrio. We fokten hem deels hier en deels bij René Franssen op: in de zomer bij Franssen in de wei, in de winter hier in de loopstal. Zo hadden we er zelf het zicht op en dat is ook belangrijk. Tot een paard 2,5 jaar oud is, kan er van alles misgaan, maar bij Don Olymbrio liep alles goed.”

Esther van der Wal begint young riders-competitie met winst

De buitenbaan van manege De Deltaruiters in IJsselmuiden vormde afgelopen zaterdag het decor voor de KWPN-tuigpaarden van regio Midden-West-Zuid en de regionale tuigpaarden Fries ras. Vorig jaar stampte een groepje enthousiastelingen binnen een week een tuigpaardenconcours uit de grond nadat CH Rouveen was afgelast. Datzelfde groepje fanatieke tuigpaardliefhebbers had dit jaar weer de regie in handen van het tweede CH IJsselmuiden, met maar liefst negen rubrieken voor de tuigpaarden uit de drie regio’s.

Sybren Minkema: ‘Nane zit diep in mijn hart’

Friezenrijder Sybren Minkema uit Frieschepalen voerde afgelopen zaterdag op het tuigpaardenconcours in IJsselmuiden twee keer een rubriek aan. Eén keer deed hij dat met Henswoude’s Kening en de tweede keer met KFPS-stamboekhengst Nane 492. Deze laatste overwinning ging gepaard met enige emotie.

IJsselmuiden pakt uit met veel sterren en drie NMK-merries

Op de KWPN-stamboekkeuring in IJsselmuiden, waar deelnemers en vrijwilligers altijd een warm welkom krijgen, werden afgelopen vrijdag uit een relatief kleine groep maar liefst drie springmerries uitgenodigd voor de NMK. De jury zette de goedgeefse lijn qua punten op de stamboekkeuringen voort wat in vijftien van de zestien gevallen leidde tot graadverhoging. Slechts één merrie moest het doen met alleen ‘stamboek’ en dat was zeker niet de minste springer. Bij de dressuurpaarden was de oogst met vier nieuwe stermerries honderd procent. Paardenkrantfotograaf Jacquelien van Tartwijk was een groot deel van de dag aanwezig om de paarden en sfeer vast te leggen.

Atletische Rihanna stapt met veel ruimte naar 86 IBOP-punten

De smaakmaakster in de IBOP van Bodegraven was afgelopen vrijdag zonder meer de vierjarige Dream Boy-dochter Rihanna. Het optreden van het fokproduct van Hans Bernoski werd door de jury gewaardeerd met 86 punten, waarbij met name haar ruime stap en galop de jury extra konden bekoren.

Hans Bernoski fokte Rihanna uit Funkenmarie (For Romance x De Niro). Deze merrie uit de Westfaalse Dodona-stam liep zelf een EPTM van maar liefst 93 punten en bereikte in de ring de Lichte Tour.

“Funkenmarie was van de familie Vanderstappen en stond destijds bij ons in training”, vertelt Bernoski. “Op een gegeven moment vroeg ik of ik er embryo uit mocht spoelen, dat werden er twee, de volle zussen Rupinoe en Rihanna. Rupinoe werd als driejarige vierde op de Centrale Keuring van Zuid-Holland en miste op een haar na de NMK.”

Ook Rihanna deed het goed op de stamboekkeuring. Met een bovenbalk van 80-80 mocht ze ook naar de CK en werd voorlopig keur. Door haar goede IBOP onder het zadel van Miranda Pakvis ging ze als elitemerrie mee terug naar Bleiswijk.

