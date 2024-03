Deze week… Nicole Werner is concreet: doel twee Glock-ruiters in Parijs

Met nog slechts vier maanden te gaan tot de Olympische Spelen in Parijs is de keuze voor bondscoach Patrick van der Meer nog niet enorm. Maar daar kan op korte termijn zo maar eens verandering in komen: op CDI Aken maakt Dinja van Liere deze week haar rentree met Hermès N.O.P. En uit de masterlist van dat concours bleek dat Nederland mogelijk nog een verrassingstroef achter de hand heeft: Hans Peter Minderhoud neemt Glock’s Toto jr. mee als trainingspaard. Nicole Werner laat bovendien aan de Paardenkrant weten dat team Glock een duidelijk doel heeft: twee ruiters in Parijs en daarvoor gaan alle opties benut worden.

Het moet natuurlijk allemaal nog maar gebeuren, maar nu wordt al wel duidelijk dat er nog heel veel kan gebeuren met de Nederlandse dressuurtop de komende tijd. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat de tijd wel begint te dringen.

Happy athletes springen eruit in laatste kampioenschapsweekend

Met vier springkampioenschappen op vrijdag en vijf op zaterdag werden de KNHS Indoorkampioenschappen afgerond. De aanvullende happy athlete-prijzen doen waarvoor ze in het leven geroepen zijn: de schijnwerpers richten op de ruiters en amazones die hun paarden op een fijne manier opleiden, voorbereiden en voorstellen. Riëlke Roeland en Emmy Hermsen bijvoorbeeld.

Nederland vierde in lastige tweede Nations Cup

Na de eerste omloop stonden drie landen met een score van nul bovenaan: Ierland, Nederland en de VS. Het oranje equipe had bijna een ‘clean sweep’, maar net als in Abu Dhabi pakten Jur Vrieling en Jourdain VDL, als vierde en laatste starter, de allerlaatste hindernis mee. Positieve vaststelling is dat Vrieling in deze Jourdain op korte tijd wel echt een volwaardig landenwedstrijdpaard voor het allerhoogste niveau in handen lijkt te hebben. In de tweede ronde, waar slechts drie combinaties starten en er geen streepresultaat meer is, liep het even niet lekker voor Willem Greve en Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN) in de lijn van de waterbak. Het leverde twaalf strafpunten op. Ondanks dubbele nulrondes van Maikel van der Vleuten (Beauville Z, v. Bustique) en Harrie Smolders (Uricas vd Kattevennen Z, v. Uriko), kwam Nederland niet verder dan de vierde plek. Toch een meer dan hoopgevende prestatie met het oog op wat nog volgt dit jaar.

Outdoor Horst in ban van Parijs, longlist leidt tot enige discussie

De eerste internationale eventingwedstrijd in Nederland, Outdoor Horst, trok vorige week een sterk deelnemersveld naar Kronenberg. Onder meer het Engelse team, dat er voor kwalificatie kwam, was aanwezig. Het vizier was voor velen sowieso op Parijs gericht, waarbij de Nederlandse dames Sanne de Jong en Janneke Boonzaaijer met hun troeven goed uit de startblokken kwamen en de longlist tot enige discussie leidde.

‘Dierenridder’ Graus bepaalt PVV-koers dierenwelzijn niet langer

De gewijzigde verhoudingen in de Tweede Kamer (honderd zetels rechts van het midden) zijn inmiddels duidelijk merkbaar: er waait een nieuwe wind op Het Binnenhof. Ook op het gebied van thema’s die de paardensector aangaan. Het verbond tussen de PVV (of beter gezegd: Dion Graus) en het progressieve deel van de Kamer op het gebied van dierenwelzijn bestaat niet langer en als resultaat daarvan is de in 2021 aangenomen wijziging van de Wet Dieren nipt voor de eindstreep (de wetswijziging zou in juli van dit jaar ingaan) gesneuveld.

Paardenwereld verliest bijzondere liefhebber: Gerard Korbeld

Gerard Korbeld is in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 maart overleden op 75-jarige leeftijd. De paardenwereld verliest daarmee een bijzondere liefhebber. Een liefhebber die een grote bijdrage leverde aan de Nederlandse paardensport en vierkant achter zijn ruiters stond.

Het Duitse woord ‘selbstlos’ laat zich niet één-op-één vertalen in het Nederlands (onzelfzuchtig, onbaatzuchtig, altruïstisch), maar het past perfect op wat Gerard Korbeld was.

“De mooiste anekdote die ik kan vertellen om Gerard te omschrijven speelt zich af buiten de paarden”, vertelt Adelinde Cornelissen. “Hij had zijn bedrijf al verkocht toen het op een gegeven moment slechter ging met dat bedrijf en er sprake van was dat er mensen zouden moeten worden ontslagen. Toen hij dat meekreeg heeft hij direct weer een deel van het bedrijf teruggekocht om er zo voor te zorgen dat het personeel hun baan kon behouden. Hij voelde zich nog altijd verantwoordelijk voor de mensen, de mensen met wie hij samen het bedrijf groot had gemaakt. Dat is Gerard ten voeten uit: ontzettend begaan met anderen, heel loyaal en betrokken.”

Volgende week verschijnt er geen Paardenkrant in verband met Pasen. De redactie wenst u fijne paasdagen!