Deze week… ‘Nieuw bloed broodnodig in ponyfokkerij’

Voor de tweede keer selecteerde het NRPS hengsten met minder dan 12,5 procent Arabisch bloed voor de nieuwe fokrichting Nederlandse Sport Pony (NSP). Van de vier doorverwezen hengsten viel afgelopen zaterdag op de hengstenkeuring cat.nr. 12, Koetsiershoeve Messenger (Merlijn van den Bisschop x Sunny Side Up) in positieve zin op over het hout.

De 1,48 m-grote Merlijn van den Bisschop (Flipper d’Elle x Nabab de Rêve x Chin Chin) komt uit de befaamde Van ’t Roosakker-stam. “Zeer interessant voor de ponyfokkerij, vond ik vijf jaar geleden al”, vertelt fokker en eigenaar Raymond Kamphuis. “Merlijn is als paard gefokt, maar klein uitgevallen. Ik heb hem destijds gebruikt op mijn Duitse rijpony, Sunny Side Up keer Chantre B. Inmiddels is Merlijn geruind en als sportpony naar Ierland verkocht, waar hij op het hoogste niveau meeloopt. Messenger is, samen met een volle zus die ik ook nog heb, dus één van de weinige nakomelingen van hem.”

Te weinig variatie Wat Kamphuis betreft is er veel te weinig variatie in de ponyfokkerij. “Het aanbod dekhengsten bij het NRPS is heel beperkt: Kanshebber, die is overleden, Kantje’s Carlando en Zodiak, waarvan alleen nog diepvriessperma beschikbaar is. Om te voorkomen dat het NRPS over tien jaar ook een brief van de RVO krijgt in verband met inteelt moet er nu echt wat gebeuren.”

Totilas-nafok onder de loep

Jarenlang – en nog steeds – lag Totilas onder een vergrootglas bij paardenminnend Nederland en buitenland. Zelfs mensen die niets met de paardensport te maken hebben, kennen de naam van deze zwarte parel. En nu is het moment daar: zijn oudste nakomelingen zijn negen. Gaan zij net zoveel van zich laten horen als hun beroemde vader? Totilas is een echte vererver, meent iedereen rondom de hengst. De Paardenkrant maakte een uiteenzetting.

Suus Kuyten klaar voor Champions Tour-debuut

Met de bekendmaking van de Global Champions Tour teams sprong één naam direct in het oog. De vanuit Laren opererende Suus Kuyten zal komend seizoen een van de acht Nederlanders zijn die aantreed in de wedstrijdserie van Jan Tops. Onder de vlag van de Hamburg Giants hoopt ze zich het komend seizoen een keer te plaatsen voor de Global op zaterdagavond. Hoewel genieten voor de 33-jarige amazone voorop staat.

Chris Epskamp: ‘Alleen dressuur is een beetje saai’

Chris Epskamp begon zijn carrière in springsport, maar na een knieblessure switchte hij naar de dressuur. In die discipline draait hij inmiddels dik tien jaar succesvol mee. Naast een heel stel in de basis heeft Epskamp maar liefst vier paarden in de Subtop: Zaphiera (v. Obelisk) in het ZZ-Zwaar en Wish (v. Riverman), Wubels (v. Rubels) en Dhallydin (v. Johnson) in Lichte Tour. Een recordaantal voor de 42-jarige ruiter, die zijn voldoening vooral haalt uit het veelzijdig opleiden van zijn paarden.

Lansink: ‘Eén van de beste paarden uit mijn carrière’

Aganix du Seigneur (Ogano Sitte x Chellano Z) is tegenwoordig één van de meest dekkende hengsten op Stoeterij Zangersheide. Maar hij is niet altijd een veeldekker geweest. Toch loopt uit die kleine eerste jaargangen een zeer groot aantal paarden succesvol in de internationale sport. Dat gaan er alleen nog maar meer worden als de nafok uit de Zangersheide-tijd straks oud genoeg is. Alle betrokkenen twijfelen daar geen seconde aan: “Aganix is er één uit een miljoen”, zegt zijn ontdekker Luc Henry.

