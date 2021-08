Deze week … Nieuw format overschaduwt springtoernooi

Er was eindelijk gerechtigheid voor de Zweedse springruiters, toen ze afgelopen zaterdag in het Equestrian Park in Tokio gehuldigd werden als Olympisch kampioen. Na het individuele deel van het kampioenschap stond hun dominantie al vast. En volgens de wedstrijdformule die decennia gold, zouden ze de gouden medaille ook al in ontvangst hebben genomen. Maar Peder Fredricsson, Henrik von Eckermann en Malin Baryard-Johnsson moesten nog dagenlang alles geven om de medaille ook daadwerkelijk te krijgen.

Ophef om (te) zware cyclusmanche in België

Nu de meeste paarden genetisch zeer sterk in elkaar zitten en daar dus nog weinig onderscheid kan gemaakt worden, wordt het verschil tussen paarden steeds meer bepaald door de kwaliteit van hun opleiding. In dat verband ontstond onlangs de nodige ophef in België, waar de STX Cyclusmanche in Wuustwezel te zwaar was voor jonge paarden volgens een aantal betrokkenen. Het noopte de federatie om met een persbericht naar buiten te komen. Toch stond er geen parcours om je zorgen over te maken, aldus Walter Lelie en Frederik Dekens, twee ervaringsdeskundigen.

Rongen: ‘Dat hebben we toch maar mooi samen gedaan’

Nadat amazone Miranda Rongen eerder fanatiek uitkwam in de sport met haar Subtoppaarden Sir Fashion en Delatio en op het WK voor jonge dressuurpaarden goud won met Deveraux, verdween de amazone lange tijd van het wedstrijdtoneel. Hoewel ze tussentijds zelfs overwoog om helemaal te stoppen met rijden, keerde Rongen inmiddels succesvol terug in de Subtopring met Impulz W en heeft ze ook een aantal jonge talenten op stal staan. Eén daarvan is de zesjarige Kir Royaal waarmee ze de afgelopen periode tot het eind meereed in het selectietraject voor het WK.

Paul Hendrix: ‘Blom Cup geeft aan waar je staat met de fokkerij’

De Blom Cup is voor Stal Hendrix/HX Breeding een belangrijk evenement. “Zeker nu de Hendrix Cup door de Corona is vervallen, is dit toch een prachtig meetmoment”, vertelt Paul Hendrix, die vindt dat deze dagen ook aangeven waar je staat met de fokkerij in Nederland. “En dat draag ik een warm hart toe.”

Weergaloze Fantijn brengt publiek in vervoering

TOLBERT – Het was twee jaar geleden dat de goedgekeurde KWPN-hengst Fantijn (v. Patijn) van Lammert Tel in handen van Linda Boelens op grootse wijze kampioen van Nederland werd. Afgelopen zaterdag kwam elastische hengst in Tolbert voor het eerst weer in de baan met zijn nieuwe rijder Harry van Middelaar en daar werd door iedereen reikhalzend naar uitgekeken. Het werd een fantastisch optreden waar ongetwijfeld nog lang over nagepraat gaat worden. Wat een geweldige show gaf de vos op het terrein van de HJC-manege.

