Deze week … Nieuwe combinaties floreren onder Lansinks hoede

Het eerste seizoen van de nieuwe bondscoach springen Jos Lansink loopt op rolletjes. De eigen wedstrijd in Rotterdam werd gewonnen en met constante prestaties staat deelname aan de Nations Cup-finale in Barcelona nu al vast. Minstens zo belangrijk: nieuwe, jonge combinaties ontwikkelen zich onder Lansinks hoede. Twee ervan, Patrick Lemmen en Hessel Hoekstra, speelden afgelopen week in Falsterbo een belangrijke rol.

“We zijn supersterk teruggekomen”, zegt Jos Lansink als zijn team in Falsterbo is opgeschoven van de vijfde plaats na de eerste omloop naar de tweede plaats in de eindstand. Hoofddoel was plaatsing voor de Nations Cup-finale in Barcelona. “Ik ben heel blij dat dat is gelukt. Nu kunnen we andere combinaties ook eens de kans geven in Dublin, een super concours voor jongere of minder ervaren combinaties. Dat is kort na het WK, dus de beste paarden kunnen in Dublin sowieso niet lopen. Maar wel een mooie gelegenheid voor andere goede combinaties om ervaring op te doen.”

Alex van Silfhout: ‘Super ervaring voor iedereen’

Met een team vol Nations Cup-debutanten toog dressuurbondscoach Alex van Silfhout afgelopen weekend naar het zuid Zweedse Falsterbo, waar alle combinaties prima presteerden en als team met de tweede plaats thuis kwam. In de eindstand van de Nations Cup-serie van dit jaar werd Nederland ook tweede, achter Zweden dat de competitie al vele malen won. Falsterbo telde vanwege deelname van slechts drie teams niet mee voor het resultaat in de serie: daarvoor moeten er minimaal vier teams aanwezig zijn.

All At Once levert ook in Gelderland kampioen

Uit de KWPN-provincie Gelderland komen begin augustus acht merries op de NMK. Dat hadden er eigenlijk negen kunnen zijn, maar bij één merrie stond de AES-registratie in de weg. Het aantal merries dat Gelderland leverde is weleens hoger geweest en de kwaliteit in de breedte op de keuring ook. All at Once leverde afgelopen zaterdag in Ermelo zijn tweede kampioen in twee dagen. Na de kampioen van Zuid-Holland, ook de kampioen van Gelderland met Once for all Swing.

Brookfield-Hackneys van Huckriede naar tweespantitel

Op het Gouden Bolhoed tuigpaardenconcours afgelopen zaterdag bij de Zilfia’s Hoeve in Houten was bij de Hackneys sprake van veel deelname in de zes enkelspanrubrieken. Een meerspan formeren is momenteel een groot probleem binnen de Hackney vereniging en daarom telde het nationaal tweespankampioenschap slechts vier deelnemers. Lambertus Huckriede uit Usselo won de titel voor het laatst in 2018 en pakte hem nu weer met dezelfde pony’s: Brookfield May Way en Brookfield Olympic Dreams, beide van de hengst Aghaderg Brookfield.

