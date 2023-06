Deze week… ‘Nieuwe’ sterren grijpen kans in top paradressuur

Het Nederlandse paradressuurteam won afgelopen weekend overtuigend de landenwedstrijd in eigen land. Een knappe prestatie, tegen onder andere Duitsland dat op volle sterkte aanwezig was. Opvallend was verder vooral de Nederlandse strijd die geleverd werd in grade IV en V, tussen de ‘oude garde’ en twee relatieve nieuwkomers, die vastbesloten lijken om hun plek in TeamNL op te eisen.

De selectie voor het EK in Riesenbeck lijkt een lastige klus te worden voor bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink. Die het overigens nog niet over keuzestress wil hebben. “Er is nog een observatiewedstrijd in Deurne, dus daar heb ik nog geen last van.” Ook kunnen daar de combinaties in de lage grades nog een keer laten zien wat ze in huis hebben, aldus de bondscoach. Om vervolgens vol vertrouwen af te sluiten: “Ik heb straks een ploeg waarmee we weer mee kunnen doen om de medailles.”

Pukendy naar louter negens voor springonderdelen

Op de KWPN-stamboekkeuring van Overijssel in Enter was de blonde vosmerrie Pukendy (v. Jilbert van ’t Ruytershof) de meest opvallende merrie van de dag. Bij Dekstation Enterbrook van Gerrit en Leontine ter Harmsel-Zanderink sprong de merrie van de Letse Anastasija Zvirbule naar louter negens voor de springonderdelen. Jurylid Henk Dirksen, die de merries dinsdag in Enter beoordeelde met collega Stan Creemers, roemde Pukendy vanwege haar fantastische springmanieren en nodigde haar met plezier uit voor de NMK.

Inga Wolframm gaat ‘wicked problems’ te lijf

Dr. Inga Wolframm is al een poos geleden bij Van Hall Larenstein aan de slag gegaan als lector duurzame paardenhouderij en paardensport. Haar inauguratie had vorige week vrijdag plaats op Outdoor Gelderland, midden tussen de paarden en ruiters. Wolframm komt als geroepen. Er valt in de hippische praktijk nog heel veel te verbeteren. Zoals het gat dat gaapt tussen wat wetenschappers zien aan paarden (de signalen van pijn en onbehagen) en wat hun ruiters zien. “In de onderzoekslijn ‘Duurzame omgang met paarden’ wil ik dan ook inzetten op het maken van de vertaalslag van bestaande, goed onderbouwde kennis naar een praktische toepassing”, aldus Inga Wolframm in haar inaugurele rede.

Johannes Ehning maakt indruk op Outdoor Gelderland

Of Johannes Ehning het naar zijn zin had op Outdoor Gelderland is vragen naar de bekende weg. De 40-jarige Duitser schreef met zijn beide schimmels de hoofdnummers op de donderdag, zaterdag en zondag op naam en gaat ruim 24.000 euro rijker naar huis. In de barrage van de Grote Prijs van de Provincie Gelderland was Ehning ook vijf Nederlandse combinaties te snel af, al kwam Megan Laseur nog aardig in de buurt van zijn tijd. De amazone werd tot haar eigen verbazing vijfde met de Etoulon-zoon I Am.

Dominique Filion over Dettori: ‘We zijn nog maar net begonnen’

Dominique Filion (39) had altijd twee dromen: een eigen stal en goed Grand Prix rijden. In 2021 (bijna gelijktijdig) werden die dromen waar: ze kocht een eigen stal én kreeg de KWPN-hengst Dettori op stal. Al was toen nog niet duidelijk dat met die hengst de droom van goed Grand Prix rijden waar zou worden. “Als ik heel eerlijk ben, had ik dat toen nog niet direct verwacht. Maar het is ontzettend snel gegaan met hem.”

