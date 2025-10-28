Deze week… Nieuwe tuigpaardjaargang gevormd door zij-instromers

Vier tuigpaardhengsten, waaronder slechts één driejarige en drie al op het concoursveld uitgebrachte oudere hengsten, werden afgelopen zaterdag in Ermelo ingeschreven. “Een schrale opbrengst van de jaargang 2022, waarvan we de opdracht hadden royaal aan te wijzen om veel hengsten een kans te bieden”, omschrijft Thomas van der Weiden, die door het abrupte vertrek ‘om persoonlijke redenen’ van Wim Versteeg uit de fokrichting tuigpaard als ad interim voorzitter fungeerde. Hij werd daarbij bijgestaan door Bauke de Boer en plaatsvervangend hengstenkeuringsjurylid Henk Lassche.

Selectietraject?

Van de 35 tuigpaardhengsten die deelnamen aan de eerste bezichtiging werden er twaalf uitgenodigd voor de tweede bezichtiging in Den Bosch. Inclusief de na- en attestkeuring werden er acht aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, waarvan er zes in september in tuig werden voorgesteld. Uiteindelijk betrokken drie (twee vanuit Den Bosch) driejarigen en drie ouderen een stal voor het verrichtingsonderzoek. Twee driejarige hengsten (de premiehengst Sam en Seizandro) werden doorverwezen naar het onderzoek 2026. Uit deze ‘verse en jonge jaargang 2025’ (waaronder twee premiehengsten) werd afgelopen zaterdag geen enkele hengst ingeschreven. Het waren de zij-instromers, de doorverwezen vierjarige Realist van Altrido, twee via de herkansing in tuig aangewezen vijfjarige concourspaarden, te weten Pavarotti en competitiewinnaar Palladium die het beeld bepaalden.

Via zijn optreden in tuig kreeg de, in eerste instantie onder andere op basis van het moederrapport in Den Bosch afgewezen, driejarige Sjimmie HBC groen licht om een stal in Ermelo te betrekken. Hij werd als enige driejarige, met dank aan de herkansing, ingeschreven.

Alles overziende rijst de vraag of de fokkerijraad zich niet moet afvragen of het niet zinvoller is om op latere leeftijd de selectie in tuig te laten plaatsvinden in plaats van aan de hand in Den Bosch.

Jody van Gerwen pakt eerste Grand Prix-zege op Indoor Friesland

Wat een half jaar geleden op het viersterrenconcours in Canteleu begon als een voorzichtige stap omhoog, mondde in Leeuwarden uit in een overtuigende triomf. Met de tienjarige ruin Panamera STH (v. Jonsaunier van de Dwerse Hagen) schreef Jody van Gerwen de 1,55 m. Grote Prijs van Indoor Friesland op haar naam. “Dit was mijn allereerste Grand Prix-overwinning op dit niveau. Het is echt geweldig. Tijdens de rit terug naar huis dacht ik: het is gewoon gebeurd. Er zijn dan zoveel emoties tegelijk.”

Lees meer over de overwinning van Jody van Gerwen in de Paardenkrant nr. 44

Merel Blom begint met oogsten na periode van opbouwen

Tijdens het sluitstuk van het internationale eventingseizoen in Nederland, Grandorse Eventing in Kronenberg, konden meerdere Nederlandse ruiters en amazones een goede afsluiting realiseren. Koploper daarbij was Merel Blom-Hulsman, die met de negenjarige Diego TH (v. Diarado) de vierde plaats bezette in de korte vierster. “Dat geeft de burger moed”, concludeert de fanatieke amazone.

Lees het interview met Merel Blom in de Paardenkrant nr. 44

Dressuuramazone Dominique van Dalsen: ‘Ik leef mijn droom’

De achttienjarige dressuuramazone Dominique van Dalsen beleefde een fantastisch laatste jaar bij de junioren. Ze won net als vorig jaar het NK met Just Johnson met een persoonlijk record in alle drie de proeven en behaalde met de Johnson-zoon drie medailles (individueel brons, Kür-zilver en teamzilver) op het EK in Le Mans. Daarmee schopte ze het tot de eerste plek op de FEI-wereldranking voor dressuurjunioren. Dat alles leidde ertoe dat ze in augustus haar eigen bedrijf startte: DVD Dressage, dat zich richt op het opleiden, trainen en uitbrengen van paarden.

Dominique van Dalsen vertelt in de Paardenkrant nr. 44 alles over haar bedrijf.

Paardensector pakt haar plek in duurzaamheidsprogramma

De paardensector krijgt een eigen plek binnen Overijssel Boert Duurzaam. Met de ontwikkeling van sectorspecifieke KPI’s wil de sector laten zien wat paardenhouders bijdragen aan een veerkrachtig landschap – en waar nog kansen liggen. De melkveehouderij werkt er al mee: Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) die laten zien hoe duurzaam een bedrijf is. Nu krijgt ook de paardensector de kans om haar bijdrage aan natuur, landschap en leefbaarheid zichtbaar te maken. Binnen het programma Overijssel Boert Duurzaam (OBD) start een traject waarin paardenhouders, onderzoekers en collectieven samenwerken aan een eigen KPI-systeem, speciaal ontwikkeld voor de hippische praktijk. “De paardensector beschikt over zo’n 230.000 hectare land in Nederland”, zegt Inga Wolframm, lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). “Dat is vergelijkbaar met een hele provincie. Als we die hectares inzetten om paardenwelzijn, natuurwaarden en plattelandskwaliteit te versterken, dan leveren we een concrete bijdrage aan de grote transities van deze tijd.”

Lees hier meer over in de Paardenkrant nr. 44, met daarin verder:

Volwassen geworden Perle Vie neemt revanche in tuigpaard-IBOP

Wet dieren zet grenzen aan revalidatie en herstelzorg: wat mag wél en wat niet?

IBOP Houten: Soulsisther Wolfshoeve in voetsporen één jaar oudere zus

Janneke Boonzaaijer laat opleiderskwaliteiten zien op WK: ‘Eddy was ready’

KWPN-stamboekkeuring Mark Kuipers: ‘Uit deze lijn springen ze allemaal’

