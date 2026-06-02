Deze week… NK Dressuur brengt jarenlange investeringen tot bloei

Het NK Dressuur bracht afgelopen weekend jarenlange investeringen tot bloei. Allereerst de bijna dertig jaar van haar leven die Marieke van der Putten (43) volledig investeerde in haar dressuurcarrière: ze begon als zestienjarige bij Rien van der Schaft. Na zeven jaar bij Glock is ze nu negen jaar stalamazone bij RS2 Dressage van Jacques en Saskia Lemmens. Voor hen begint de tijd van oogsten nu ook echt met de eerste (grotendeels met Zantana RS2 en compleet in het geval van Kuvasz) in Groesbeek opgeleide paarden in de top. En zij zijn niet de enigen die op dit Nederlands kampioenschap begonnen met oogsten: dat geldt ook voor de combinatie Reesink en Dinja van Liere, voor de familie Bernoski en voor heel veel ouders van jeugdruiters, die net zoals hun kinderen een groot deel van hun leven in het teken hebben gezet van de dressuur. En tenslotte ook voor de KNHS, die nu dat wat er al tien jaar lang gezegd wordt – ‘er komt heel veel aan’ – waar begint te maken. Dat geldt zowel voor twee- als vierbenige talenten. Lees alles over het NK Dressuur in de Paardenkrant nr. 23.

Rick Helmink Door

Voor het kampioenschap was het jammer dat er (met uitzondering van de zondag) relatief weinig publiek op het NK Dressuur 2026 afkwam: er gebeurde namelijk zoveel. Nederland kreeg met Marieke van der Putten op de gouden positie een rolmodel dat laat zien dat haar paarden naarmate de tijd verstrijkt steeds beter worden in de Grand Prix, natuurlijk ook het eigenlijke doel van de dressuur. En een rolmodel dat samen met haar eigenaren geduld predikt.

Van der Putten demonstreert het doel van de dressuur: dat een paard steeds beter wordt



Misschien is het mooiste van de paardensport wel dat de oorsprong van succes weinig met geld te maken heeft. Ja, de toppaarden hebben bijna allemaal rijke tot extreem rijke eigenaren. Maar hun ruiters zijn bijna allemaal met een lege portemonnee begonnen. Zo ook Marieke van der Putten, die er bijna dertig jaar dag-in-dag-uit voor geknokt heeft, en dan nu echt is aangekomen waar ze hoort. En daarbij demonstreert ze als geen ander het doel van de dressuur: dat een paard steeds weer beter wordt. En dat doet Zantana RS2, wier weg zeker niet makkelijk was, dit seizoen elke wedstrijd zichtbaar en zichtbaar gaan de punten ook omhoog naar een niveau waarmee Van der Putten individueel mee kan doen in Aken. “Daar durf ik me niet over uit te laten, ik ga gewoon door op de weg die ik al jaren heb. Het werkt.”

Lees alles over het NK Dressuur in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees:Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Gouden Marten Luiten enige ruiter op de jeugdkampioenschappen

Monique Peutz was er vlak voor het observatieseizoen begon nog niet helemaal gerust op dat het goed zou komen met onder andere de U25, waarin Nederland al jaren medailles haalt. Veel van de U25-ruiters van vorig jaar zijn overgestapt naar de senioren en het is dit jaar maar een klein groepje dat aan de start kwam: Luiten (die al jaren wordt begeleid door Peutz en nog niet ‘mag’ overstappen naar de senioren omdat ze hem in zijn laatste jeugdjaar nog hard nodig heeft) en nog vijf amazones (waarvan er eentje ook heel sterk rijdt bij de young riders). Daar kwam er vlak voor de eerste observatie nog eentje bij: Eline Anker met Hermès. En zo had Peutz in Exloo en Ermelo een kleine, maar heel fijne groep in de U25.

Marten Luiten, die zijn zevende jeugdtitel won op het NK Dressuur, was de enige ruiter in de vier jeugdkampioenschappen en de pony-observatie. Op het NK Dressuur bij de senioren reden drie mannen mee. In de springsport ziet dat er heel anders uit en eigenlijk loopt de dressuur daarmee de helft van de Nederlandse bevolking mis (waar ongetwijfeld talenten tussen zitten). Waar dat precies aan ligt, durft Peutz niet te zeggen, maar de bondscoach van de junioren, young riders en U25 zou het wel een onderzoek waard vinden.

Anniek van Dulst: ‘Het leuke is dat Choice nog niet aan z’n max zit’

Op het NK Dressuur van vorig jaar eindigde Anniek van Dulst net naast het podium, maar sinds die tijd heeft ze met My First Choice Dutopia (v. Blue Hors First Choice) een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat werd afgelopen weekend op het NK van dit jaar ook duidelijk. Met zowel de overwinning in de Landenproef als de Kür werd ze overtuigend kampioen bij de young riders. Ook Lara van Nek reed met Jatilinda (v. All at Once) een sterk kampioenschap en won zilver. Esmee Boers pakte met Montreux (v. Ferdeaux) het brons.

Annabell de Bock verrast zichzelf met titel: ‘Het is net een sneltrein’

Wat goed is komt snel, die uitspraak gaat op voor Annabell de Bock. De zestienjarige amazone komt pas net kijken bij de paarden en behoort met haar pas zevenjarige Ostilio (v. Vivaldi) in die korte tijd al bij de junioren-top. Die opmars werd afgelopen weekend voortgezet op het NK Dressuur: de combinatie won de Landenproef en werd met een heel nipte achterstand van 0,01% tweede in de Kür. De opgebouwde voorsprong was ruim voldoende en zo kreeg De Bock op haar eerste juniorenkampioenschap de gouden medaille omgehangen.

Goud voor NK-debutante Neeltje Twint: ‘Een heel goede klik’

De pas twaalfjarige Neeltje Twint reed afgelopen weekend in Ermelo voor de eerste keer op het NK Dressuur en won op overtuigende wijze goud bij de children. Met twee winnende proeven en daarmee de titel deed haar paard Ein Champion (v. Winningmood) zijn naam alle eer aan. Voor het zilver en brons kwamen meerdere combinaties in aanmerking. Na een spannende strijd ging het zilver naar Amy Bax en kreeg Liz Arends brons omgehangen.

Diederik van Silfhout herovert Lichte Tour-titel: ‘Deze is wel speciaal’

Met New Orleans (v. Blue Hors Farrell) won Diederik van Silfhout op het NK Dressuur van 2024 de titel in het ZZ-Zwaar en daarna volgde een periode van pech. Maar inmiddels is de combinatie weer helemaal terug en liet dat afgelopen weekend ook zien op het NK. Met de zege in zowel de Prix St. Georges als in de Kür won Van Silfhout met de KWPN-goedgekeurde en inmiddels geruinde New Orleans op overtuigende wijze goud in het kampioenschap Lichte Tour.

Adelinde Cornelissen weer op weg naar het hoogste niveau

Adelinde Cornelissen (46) is altijd al een doorzetter geweest. Zo heeft eigenlijk elke topruiter wel zijn of haar eigen verhaal. Overeenkomst? Ze kregen niks cadeau. Bijvoorbeeld het verhaal van lerares Engels Cornelissen, die met de trailer achter haar auto naar Windsor reed om er een gouden EK-medaille en een wereldrecord te rijden. Nadat ze haar Grand Prix-paarden Governor en Fleau de Baian verkocht, de gehuurde stal op Balkenschoten achter zich liet en verhuisde naar een eigen stal in Westendorp was ze meerdere jaren niet actief op het hoogste niveau. Nu is ze met een nieuwe lichting paarden, twee door haar zelf gefokt, weer op weg naar dat niveau: Luqiedo loopt inmiddels Grand Prix, McQiedo presteert goed in de Lichte Tour en met New Dreams won Cornelissen de KNHS-titel in het ZZ-Zwaar.

Lees alles over het NK Dressuur in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro. Met daarin verder

Rixt van der Horst zonder wedstrijdritme naar goud: ‘Best goed gelukt’

Door Loewie Joppen opgeleide Pallieter v/d N.Ranch wint Rolex Grand Prix Rome

Luke Dee houdt belofte aan Emile Hendrix: ‘Ik zou de Grote Prijs voor hem winnen’

Nina Houtzager bekroont sterk weekend met Grote Prijs-zege

Nederlandse eventers komen op stoom voor Aken

Marcel Ritsma domineert enkelspanrubrieken Exloo

Lendrini-stam uit Arkel blijft keer op keer beste tuigpaarden leveren

Onderzoekers: ‘WFFS nog onvoldoende aan banden in warmbloedfokkerij’

Zuid en Oost slaan eigen nieuwe weg in voor KWPN-merriekeuringen

Sandra Schmuecker gaat voor bloedpaarden die altijd naar andere kant willen

Ledenraad KFPS: Flinke to-do-lijst, secuur handelen vereist

Edwin Hoogenraat: ‘Topsport maak je niet op de wedstrijddag’



