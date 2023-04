Deze week… Nog geen leegloop om toezichthouden

De KNHS verplicht dressuurjuryleden sinds 1 januari 2023 om toezicht te houden op het voorterrein. Dat besluit leverde vorige herfst veel onrust op. De Paardenkrant onderzocht de stand van zaken. Zijn er juryleden opgestapt? En blijft de KNHS op de gekozen weg?

Veel dressuurjuryleden zijn wel overtuigd van het nut van toezichthouden op het voorterrein. Maar het verplicht stellen als onderdeel van de jurylicentie, dat gaat hen vaak te ver. Meerdere juryleden hebben hun licentie opgezegd vanwege de verplichting, maar het is onduidelijk hoeveel dat er precies zijn. Volgens de KNHS valt het allemaal erg mee en is het verloop even groot als andere jaren. Er zijn wel signalen dat er aan het einde van de huidige licentieperiode – eind 2025 – meer mensen zullen opstappen.

Ondertussen is er nog lang niet altijd een toezichthouder bij wedstrijden aanwezig. Sommige verenigingen hebben zelfs nog nooit iemand naast de ring gehad. In 2022 was er op vrijwillige basis op 58 procent van de dressuurwedstrijden minstens één toezichthouder aanwezig. Dat is in de eerste maanden van dit jaar met slechts enkele procentpunten toegenomen. Er zijn verenigingen die geen moeite hebben om toezichthouders te vinden, anderen klagen bij de KNHS over de extra mankracht en geld dat het kost.

Lees de stand van zaken in de Paardenkrant van deze week.

Edwin Hoogenraat: ‘Het was een superweekend’

Drie jeugdteams had bondscoach Edwin Hoogenraat onder zijn hoede dit weekend in Opglabbeek en alle drie kwamen ze met medailles uit de landenwedstrijden. Voor de children en ponyruiters was er zilver, de junioren wonnen brons. Hoogenraat: “Een beetje weerbaarheid is belangrijk en die hebben ze goed laten zien.”

Lees de reactie van Edwin Hoogenraat in de Paardenkrant van deze week.

Marlies van Baalen wint Akense Grand Prix met PR

Vanuit Nederlands perspectief was het van Opglabbeek naar Aken verplaatste Festival 4 Dressage een succes. Marlies van Baalen liet met Habibi DVB (die nog maar vier internationale Grand Prix’s in de benen heeft) zien dat ze bij de Nederlandse top horen en bij de junioren heeft de bondscoach ook weer een extra combinatie voor op het lijstje: de van de pony’s naar de paarden overgestapte Esmee Boers. Verder reed Lynne Maas Electra naar een PR en is Laurens van Lieren druk bezig met zijn comeback.

De verslaggeving van het dressuurconcours in Aken staat deze week in de Paardenkrant.

Eigen weg van Daphne van der Schaar leidt tot succes

Met de tweede plek in het 1,40 m op de KNHS Indoorkampioenschappen met Iceman VDS (Phin Phin x Carolus II) bewees Daphne van der Schaar (36) zich op meerdere vlakken. Ze kan mooi én snel rijden, ook met een paard dat een speciale aanpak vraagt. En ze weet kwaliteitsvolle paarden te fokken, want ‘Spooky’ komt net als de KWPN- en Z-goedgekeurde Defender VDS Z uit de VDS-fokkerij. In de Paardenkrant van deze week een nadere kennismaking.

Tuigpaardnieuweling Oklahoma opent seizoen met winst

“Het mag weer”, waren afgelopen zaterdag de eerste woorden die Gerard Harink, voorzitter van de Stichting Tuigpaarden Twente die in Ambt Delden de Twentse Tuigpaardendag organiseerde, sprak in zijn openingswoord. De vorige drie edities konden vanwege de coronapandemie niet doorgaan, maar zaterdag opende Ambt Delden traditioneel het tuigpaardseizoen. Acht nieuwelingen maakten hun debuut, winnaar werd de vierjarige bruine Oklahoma (v. Icellie) van hengstenhouderij Landzicht en gereden door Mark de Groot.

Lees het verslag van het tuigpaard- en Hackneyconcours deze week in de Paardenkrant.

