Deze week… Operation X Helgstrand: Een gedoogde cultuur van grof rijden

De Paardenkrant ontving beide Operation X-afleveringen over Helgstrand Dressage – die vorige week live gingen in Denemarken – van TV2. Wat er precies te zien is, lees je deze week in de krant. Los van het getoonde (een cultuur waarin grof rijden geaccepteerd is), is de omgang van de paardenwereld met deze situatie misschien nog wel interessanter. De Deense bond trok een streep in het zand, maar van de FEI, het Deense stamboek en de internationale dressuurgemeenschap kwam dezelfde reactie zoals we die gewend zijn: slechts een veroordeling op papier (als die er al kwam).

De Deense paardensportbond lijkt een ferme beslissing te hebben genomen – Helgstrand voorlopig uit het kader en voorlopig geen samenwerkingen meer met Helgstrand Dressage – maar daarbij moet ook worden opgemerkt dat de Deense bond het videomateriaal al maanden in handen heeft.

Al voor het Europees kampioenschap in Riesenbeck bekeek de bond de beelden. Dat was voor DRF geen reden om Helgstrand niet naar dat Europees kampioenschap te sturen. De beslissing kwam pas toen het onvermijdelijk was om een signaal af te geven.

Zondebok te makkelijk antwoord

Kortom: niet de beelden, maar de mogelijke gevolgen waren leidend voor de bond (en anderen). En dat is tekenend. De dressuurwereld (of beter gezegd: de hele paardenwereld) zal zich een aantal moeilijke vragen moeten gaan stellen, als men wil dat dit niet vaker gebeurt. Niemand kan ontkennen dat er geen signalen zijn geweest dat Helgstrand niet altijd even vriendelijk met zijn paarden omgaat. En hij is niet de enige. Een zondebok (tijdelijk) offeren is dan een te makkelijk antwoord op een complex probleem en een cultuur van wegkijken.

KNHS: ‘Of er gefilmd wordt of niet, moet er niet toe doen’

De redactie van de Paardenkrant vroeg de KNHS om een reactie op de Helgstrand-documentaire van TV2. Met daarbij ook specifiek de vraag of dergelijke beelden niet op een Nederlandse stal gemaakt zouden kunnen worden en de vaststelling dat Helgstrand al eerder negatief in het nieuws kwam wat betreft de omgang met paarden.

Nederlands bestuur verschuift naar rechts, kamermeerderheid vóór wolf en vóór meer overheidsbemoeienis met dierenwelzijn

Met een flinke eindsprint won de PVV woensdagavond 22 november de Tweede Kamerverkiezingen (37 zetels), voor GL/PvdA (25) en de VVD (24). De grote winnaars zijn naast de PVV, ook Pieter Omtzigts NSC (20) en de BBB (7). Kortom: een flinke ruk naar rechts (sociaal-cultureel) en een afrekening met de zittende macht. Wat betekent deze uitslag voor de paardenwereld? Paardenkrant-redacteur Rick Helmink maakte een analyse en sprak met beleidsmakers in de hippische sector.

De BBB, die staat te trappelen om te gaan regeren en reeds Ministeries heeft uitgekozen (LNV en Volkshuisvesting), gaf daags na de verkiezingen al te kennen dat de PVV zal moeten inleveren op dierenwelzijn en Graus kort gehouden moet worden bij moties die boeren mogelijk dwarszitten.

Maar als het van een kabinet op rechts komt, zijn de VVD en NSC nodig. Dan is het zeker niet uitgesloten dat dierenwelzijn strooigoed voor de PVV wordt, als VVD en NSC op (voor hen) veel belangrijkere concessies op Wilders’ programma kunnen losweken.

Dierenarts Marco de Bruijn: ‘Ik aarzel om Friese paarden te opereren’

Begin november organiseerde de Bond van Merriehouders Fries Ras een avond over ‘Verwantschap binnen onze fokkerij’. Niet alleen prominente fokkers, maar ook drie dierenartsen van dierenkliniek Wolvega kwamen aan het woord. Voor veel fokkers in de zaal was hun verhaal best een schok. De Paardenkrant sprak met Marco de Bruijn.

Kees Greve: ‘Ik probeer goed naar ze te luisteren’

Wie even niet op concours was, zal verbaasd hebben opgekeken in Vragender. Want Kees, de jongste zoon van Jan Greve, die reed toch helemaal niet?! Sinds twee jaar doet de twintigjarige dat wel, en niet onverdienstelijk ook. Met twee paarden reed hij afgelopen week mee in de U25-medium-rubrieken van Jumping de Achterhoek en met de vierjarige hengst Oosterbuur (v. Etoulon VDL) start hij in de Blom Hengstencompetitie.

Loes Corsel springt in bondscoach-trein: ‘Ik ben van de details’

Als jong meisje droomde Loes Corsel van een eigen manege, maar dat werd het niet omdat ze zichzelf te verlegen vond om les te geven. Maar het kan verkeren: Corsel ontwikkelde zich tot een succesvolle en veelgevraagde trainer, zowel in binnen- als buitenland. Hoewel Corsel aanvankelijk geen ambitie had om bondscoach van de pony’s en children te worden, besloot ze toch te solliciteren en begint ze per 1 januari vol enthousiasme aan die functie. In haar wedstrijdcarrière was de amazone succesvol tot en met de Grand Prix. “Maar dat dateert zowat uit de vorige eeuw”, zegt Corsel lachend. Tijd voor een terug- en vooruitblik met Loes Corsel.

