Deze week… Optimisme overheerst onder grotere hippische spelers

Het ene moment was er volop bedrijvigheid, het volgende moment lag bijna alles stil. Maar ook weer niet, want paarden hebben nog steeds verzorging en training nodig. Hoe gaan hippische ondernemers om met de situatie en de economische malaise die als een donderwolk boven ons hangt? Hoewel de Sectorraad Paarden spreekt van miljoenenverliezen blijven de meeste ondernemers vooralsnog positief.

De FNRS en KNHS hielden een peiling onder hun leden, waaruit bleek dat slechts 38,4% van de ondernemers het vertrouwen heeft dat hun bedrijf door de crisis komt. Ruim 13% heeft er geen vertrouwen in, de rest is neutraal. Wij vroegen het aan een aantal grotere spelers, waaronder De Peelbergen, Stal Hendrix en Drunens Ruiterhuis. Zij zijn over het algemeen optimistischer. De Peelbergen hoopt sterker uit de crisis te komen door de tijd te nemen voor procesoptimalisatie, voor MT Stables van Marcel en Tamara van Manen gaat het werk ‘gewoon door’ en Drunens Ruiterhuis ziet dat de online verkoop sterk toeneemt nu het in de winkel rustiger is.

SRP: Coronacrisis kan paardenwereld honderden miljoenen aan omzet kosten

De coronacrisis kan de paardenwereld honderden miljoenen aan omzet gaan kosten. Dat blijkt uit een inventarisatie die de Sectorraad Paarden vorige week heeft gemaakt. Sinds de uitbraak van het coronavirus vormt de SRP samen met onder meer de KNHS, de Nederlandse stamboeken en de FNRS een soort crisisstaf, die enkele keren per week contact heeft.

Marc Houtzager: ‘De paarden fit en blij houden is nu het belangrijkst’

Het dagelijks leven van vrijwel iedereen is door de coronacrisis plotsklaps helemaal veranderd. Hoe zien de dagen van een normaal drukbezette springruiter er nu uit? Olympisch springruiter Marc Houtzager (49) geeft een week lang een kijkje in zijn leven nadat bekend is geworden dat hij in ieder geval tot juni geen concoursen kan rijden.

Hoe kijken bondscoaches en topruiters vooruit richting Tokio 2021?

Gezondheid staat nu op één en juli 2021 is nog heel ver weg. Maar nu de nieuwe data voor de Olympische Spelen bekend zijn, is er ook voor de ruiters van TeamNL weer een stip aan de horizon. Voor een aantal van hen biedt dit uitstel kansen. Springbondscoach Rob Ehrens en dressuurbondscoach Alex van Silfhout zijn in ieder geval positief.

Bayro: Legendarische schimmel die je altijd veilig thuis bracht

Bayro (v. Casantos) en zijn beste vriend Tim Lips hebben de eventingsport veel mooie momenten gegeven. Ze vertegenwoordigden Nederland waardig op de Spelen in Rio en waren twee keer heel dichtbij een historische zege op Military Boekelo. Niets leek een mooie weg naar Tokio in de weg te staan, ook al moest het schema door de coronacrisis worden aangepast. Ze waren er klaar voor tot vorige week heel plots een eind kwam aan de mooie dromen. Een koliekaanval werd de geliefde schimmel, ondanks alle goede zorgen, op veertienjarige leeftijd fataal.

