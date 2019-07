Deze week… Opvolging klopt aan het venster bij Frank Schuttert

Toen kampioenschapspaard Chianti’s Champion verkocht werd, zag Frank Schuttert deelname aan het EK in eigen land in rook opgaan. Toch ging hij niet bij de pakken neer zitten. Wetende dat de opvolging stond te popelen om het stokje over te nemen. Onder hen ook nieuwkomer First Lady G (v. Whitaker). Die door Schuttert in hun eerste driesterren Grote Prijsoptreden naar het derde geld gestuurd werd.

“Nee, ik ben vol voor de winst gegaan”, laat Schuttert optekenen als hem gevraagd wordt of hij moest wennen aan zijn nieuwe paard. Pas drie maanden vormen ze een duo en er blijkt meer in het vat te zitten als we de boomlange international aan het woord laten. “Ze had al wat ervaring, maar nog niet in een driesterren Grand Prix. Het gevoel in de eerste omloop was heel goed. Er stond een pittige proef met een paar heel hoge steilsprongen. Mede door dat goede gevoel ben ik er in de barrage vol voor gegaan. De Grand Prix van Gelderland is er eentje die ik graag eens zou winnen. Nu kwamen we nog iets te kort. Al heb ik niet het idee dat we het ergens hebben laten liggen. Dat was wel even jammer. Maar ik denk dat dit paard nog wel een paar stappen kan maken.” Verder lezen over Outdoor Gelderland kan nu al online.

Loucky Hagens-Groosman: ‘La Morka is de toekomst’

Stralend van oor tot oor stond Loucky Hagens-Groosman afgelopen zaterdag langs de kant op het terrein van manege De Eendracht in Vrouwenpolder. De fokster in hart en nieren zag haar toekomstmerrie La Morka (v. Glock’s Toto jr.) op de CK van Zeeland gehuldigd worden als dressuurkampioen van de provincie. “En ze mag naar de NMK! Wat fantastisch hè?!”, zegt ze met een brede lach.

Geen voorbijkomen aan Cizandro-dochter Kuliena

Voorafgaand aan het dagkampioenschap was het eigenlijk al duidelijk: Er was geen voorbijkomen aan de vierjarige Kuliena (Cizandro x Patijn x Waterman) van Toon van Doorn. De merrie die eerder op de dag naar 87 punten in de alternatieve IBOP liep, liet zich als geen ander zien op de Centrale Keuring in Houten.

Governor-zoon maakt mooi veulenseizoen compleet

Dit seizoen volgen we in de serie ‘Van veulen naar veulen’ bij Stoeterij Beltmanshoeve in Wilp het wel en wee rondom de geboorte van de veulens, hengstenkeuze en inseminaties van de merries. Voortplantingsspecialist Paard, Karin Hendriks, verzorgt er voor Paardenkliniek De Graafschap Dierenartsen de veterinaire begeleiding en deelt haar bevindingen over de situaties die betrekking hebben op haar vakgebied. Evelien en Stephan Haarman kijken terug op een goed veulenseizoen en zijn super tevreden met de oogst van zes merrie- en vier hengstveulens. Als laatste meldde zich een zoon van Governor en Etione Fortuna (v. Florencio), heel netjes twee dagen na de uitgerekende tijd.

Regio ontwikkelt zich als een mondiale hotspot

CDA-politicus en gedeputeerde Ger Koopmans heeft het verzoek gekregen van Marco Zeekaf, de voorzitter van Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg, na te denken over de koers van de paardensector. In het verleden heeft Ger Koopmans zich in Limburg al ingezet voor de paardensport. In deze aflevering beschrijft hij welke wegen er bewandeld worden bij het op poten zetten van een internationaal samenwerkingsverband. Speelt de provincie Limburg een rol bij deze globalisering? Uiteindelijk draagt Ger Koopmans de Kettingbrief over aan de collega-gedeputeerde die voortaan verantwoordelijk is voor sport: VVD-politicus Joost van den Akker.

