Deze week… Oranje dressuurjeugd overladen met complimenten

In de tweede week van het Europees kampioenschap voor de dressuurjeugd in Hongarije was Nederland enorm succesvol. Iedere dag was het raak en er leek bijna geen einde te komen aan de medailleregen. Uiteindelijk mochten de young riders en U25 van bondscoach Monique Peutz maar liefst acht medailles ophalen. Daaronder twee keer het ultieme teamgoud.

Monique Peutz weet waar haar jeugd mee scoort. “Absoluut op het goede paardrijden. Dat zegt iedereen om ons heen ook. Vanaf het moment dat ze opstappen en gaan losrijden is het genieten. Het fijne rijden straalt er vanaf en daar ben ik echt apetrots op. Deze ruiters weten wanneer ze hun paard moeten laten ontspannen, wanneer ze met expressie kunnen rijden en hoe ze het maximale eruit kunnen halen. Dan krijg je een plaatje waarbij alles klopt.”

Blom Cup op zijn plek in Valkenswaard

De Blom Cup van 2020 verdient een speciaal plekje in het KWPN-geschiedenisboek. De prachtige terreinen en faciliteiten van Jan Tops en de goede organisatie droegen bij aan drie dagen mooie sport met kwaliteitsvolle winnaars. Ook op het gebied van corona-bescherming werd niets aan het toeval overgelaten.

Amerikaanse huwelijksstrijd om Friese hengst op Nederlandse bodem

Dressuuramazone Judith Pietersen moet aan de ex-echtgenote van haar vriend Dan Brown inzage geven in haar boekhouding. Blythe Brown voert in Amerika een rechtszaak tegen haar ex Dan, omdat ze hem ervan verdenkt onder meer de Friese hengst Limited Edition, een Volvo personenauto, een tweepaards vrachtwagen en de verbouwing van een appartement voor Judith Pietersen ter waarde van 120.000 euro aan de huwelijkse goederen te hebben onttrokken zonder dat zij hiervan op de hoogte was.

Tuigpaardrijders VERT eindelijk van start

Nadat minister-president Rutte op 16 maart Nederland op slot zette en de corona-lockdown een feit was, werden alle evenementen afgelast en was het maar de vraag of er dit jaar überhaupt nog een tuigpaardenconcours verreden zou worden. Ook de afsplitsing van de KNHS zorgde voor onrust. Na een lange gedwongen pauze was het afgelopen zaterdag toch eindelijk zover: tuigpaardminnend Nederland kon weer genieten van hun geliefde sport. In Tolbert bond men de strijd aan.

Reesink Horses vestigt eigen hengstenstation in Uden

Reesink Horses uit Eibergen krijgt een tweede vestiging. Het bedrijf van Eugène, Annebeth en Bas Reesink vestigt een eigen hengstenhouderij op wat nu nog de dressuurstal van Yardena van Es is aan de Sonhofweg in Uden. Dinja van Liere krijgt daar haar eigen accommodatie en wordt de vaste amazone van de Reesink-hengsten.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op http://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »