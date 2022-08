Deze week… Oranjedelegatie maakt in Herning beste beurt

Met elf medailles heeft Team NL op de Wereldkampioenschappen in Herning een beste beurt gemaakt. De paradressuurploeg heroverde het hoog aangeschreven goud in de landenwedstrijd, met de kleinst denkbare voorsprong op gastland Denemarken. Sanne Voets nam met twee individuele titels en teamgoud een belangrijk deel van het succes voor haar rekening. De Nederlandse springruiters vochten zich uit bijna verloren positie terug naar wereldzilver en datzelfde deed Maikel van der Vleuten op de slotdag met de individuele bronzen medaille.

De jonge dressuurploeg behaalde met goed paardrijden het voor dit moment optimale resultaat. Al met al beleefde de Nederlandse paardensport in Herning dus weer een glorietijd, een mooi succes voor de KNHS en haar topsportdirecteur Iris Boelhouwer. Alleen Denemarken bleef in de medaillespiegel de oranjedelegatie voor door vijf gouden medailles te winnen. Hun eindtotaal van tien medailles was wel minder dan de elf van Nederland. Team NL behaalde drie keer goud, vier keer zilver en vier keer brons.

Lees alle verslaggeving over de Wereldkampioenschappen in Herning in de Paardenkrant van deze week.

Méér wereldkampioen kan Von Eckermann niet zijn

Springsport op z’n best. En springsport op z’n spannendst. Met totaal onverwachte gebeurtenissen, maar ook met uiteindelijk de beste combinaties op het schavot. Zo gaat het WK in Herning de boeken in. Als het kampioenschap waarin alles op z’n kop ging. Behalve de nummer één van de wereld. Henrik von Eckermann slaagde erin om in één week te kopiëren wat hij een jaar lang op de wereldranglijst had aangericht. Méér wereldkampioen kan je niet zijn.

Droomscenario voor Joyce van Rooijen-Heuitink

Met zeven medailles: teamgoud, dubbel individueel goud voor Sanne Voets, individueel brons en zilver voor Frank Hosmar, individueel zilver voor Demi Haerkens en zilver in de Kür voor Lotte Krijnsen is het WK in Herning een zeer succesvol kampioenschap voor het Nederlandse team Paradressuur. Een droomscenario voor bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink, die twee ervaren combinaties meenam naar Herning, maar ook twee debutanten en die met dit resultaat het ticket voor Parijs 2024 binnen heeft. “Het was echt een topweek, er is heel goed gepresteerd en de sfeer in het team was geweldig, iedereen leefde met elkaar mee”, vertelt Van Rooijen enthousiast. “Ik ben onwijs trots op mijn hele team.”

Ervaring levert de kampioenen op NK Ponymennen

Op het Nederlands Kampioenschap voor enkel-, twee- en vierspannen pony’s in Wierden waren het de ervaren rijders die op de hoogste trede van het podium klommen. Vierspanrijdster Marijke Hammink won het NK voor de vierde keer, Cas Hendriks won voor de derde maal bij de tweespannen en enkelspan-kampioene Anniek Schuiling reed al enkele jaren internationaal bij de paarden mee.

Lees deze week in de Paardenkrant meer over het NK Ponymennen.

Friese twenter Nine fan ’t Reidfjild verslaat gevestigde orde

Fokvereniging Twente-Achterhoek ging vorige week onder de nieuwe naam ‘Vereniging Friesch Paard Oost Nederland’ een warme fokdag tegemoet. Met een aangepast keuringsprotocol waarbij een uurtje eerder werd begonnen, kampioenschappen direct werden afgewerkt en shows en pauze kwamen te vervallen, hoopte men de keuring afgewerkt te hebben voor de grootste hitte van de dag zou plaatsvinden. Twenter Nine fan ’t Reidfjild (Tiede 501 x Take 455) had er ogenschijnlijk weinig last van en walste zo naar het erelint van de algemene fokdagtitel.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »