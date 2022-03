Deze week… Oranjeruiters imponeren voor eigen publiek

Het was het eerste hippische evenement waar het twee jaar geleden lastmiunte de stekker uitging. En na een editie zonder publiek was het afgelopen weekend ook het eerste vijfsterrenconcours dat verreden werd; dankzij snel schakelen van de organisatie voor uitverkochte tribunes: The Dutch Masters-Indoor Brabant. Dat voelde al heel goed – de door Dier&Recht bekladde posters veranderden daar niks aan. Maar de topprestaties van de Nederlandse springruiters maakten het zondagmiddag tot een waar feest.

Hoeveel mooier kan het zijn, ook voor de kersverse bondscoach? Jos Lansink, nuchter als altijd, maant toch om met beide benen op de grond te blijven. “Die vijfsterren liegen natuurlijk niet; als je dan met vier man in de barrage zit, is dat zeker niet verkeerd. Maar vergeet niet: het is nog maar maart. Het gaat erom dat we er in augustus staan, dan moet het gebeuren. En ook de landenwedstrijden, waarmee we kunnen zorgen voor een goede uitgangspositie in de finale in Barcelona. Dat is namelijk onze tweede kans om ons te selecteren voor de Olympische Spelen in Parijs. We hebben echt alle combinaties nodig; samen zijn we sterk.”

Niemand kan tippen aan Jessica von Bredow-Werndl

De laatste dertien wedstrijden waren ze ongeslagen, dus toen de namen Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) op de startlijst van de CDI-W in Den Bosch verschenen, wist de concurrentie al dat het zwaar zou worden. De regerend Olympisch én Europees kampioen reed zich in de Grand Prix en Kür vijf en zes procent los van de ook niet onbekende nummer twee: Isabell Werth en DSP Quantaz (v. Quaterback). Thamar Zweistra werd met plaats zes verrassend de beste Nederlandse in de Kür, in het zadel van haar schimmel Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil).

‘Boete’ voor dekken bij niet-gekeurde TP-hengst in poging tij te keren

Het KWPN verwacht dat komend jaar 20% van de tuigpaardmerries een veulen brengt van niet KWPN-goedgekeurde of erkende hengsten. Dat betekent een forse toename van register B-paarden, waar het stamboek logischerwijs niet blij mee is. Door het registratietarief van deze veulens per 2023 met honderd euro te verhogen, hoopt het stamboek fokkers op andere gedachten te brengen. Hoe kansrijk is dat? We vroegen het aan enkele hengstenhouders en fokkers.

Linda Kouwenhoven: ‘Z rijden was mijn meisjesdroom’

Dressuuramazone Linda Kouwenhoven boekte de afgelopen jaren vaak successen in de basis op zowel regionale als landelijke kampioenschappen, maar ze is ook actief in de Subtopring. Eerder was dat onder andere met Bugatti (v. Uphill) en Borella (v. Florencio I) en op het moment rijdt de amazone succesvol met Santo’s Innocent-Love (v. Apache), waarmee ze onlangs bij haar Intermédiaire I-debuut al bijna 65% reed.

Superfitte Enjoy bezorgt Sanne de Jong droomstart eventingseizoen

Voor Sanne de Jong kon het eventingseizoen niet mooier beginnen dan het de afgelopen weken deed in het Italiaanse Montelibretti. “Ik zit echt op rozen met vijf leuke paarden die hier onwijs goed hebben gelopen”, klinkt het enthousiast. De goede reeks werd zondag afgesloten met als kers op de taart de overwinning in de CCI4*S. Dit met haar zelfgefokte schimmel Enjoy (v. Cartano). Daarnaast werd De Jong ook nog eens knap derde in de CCI3*-L met Jersey MBF (v. Fibonacci).

