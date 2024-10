Deze week… Paardenkrant met speciaal dossier over aankoopkeuring

Deze week in de Paardenkrant nr. 44 lees je een speciaal dossier over een onderwerp dat de gemoederen al jaren bezighoudt: de aankoopkeuring. Verhalen over de (verschillen in) interpretatie van röntgenfoto's door dierenartsen, verkopers, fokkers en kopers over het (doorgeslagen) belang van röntgenfoto's, een juridische kijk op de aankoopkeuring en een verhaal over wat er nu precies veranderd is aan de veterinaire eisen van het KWPN en hoe dat zich verhoudt tot een sportpaardenkeuring. Kortom: een super interessante editie!

Los van het dossier staat deze Paardenkrant ook boordevol interessante verhalen. Zo lees je bijvoorbeeld alles over het KWPN Najaarsonderzoek voor tuigpaardhengsten. En over het vertrek van Fenna Westerduin bij de KNHS.

Röntgenfoto’s bij de aankoopkeuring: tussen ‘Doe maar zo veel mogelijk’ en ‘alleen als er een indicatie is’

Zet tien paardendierenartsen bij elkaar en vraag ze om dezelfde röntgenfoto’s van een paard te beoordelen. Waarschijnlijk zal er een levendige discussie ontstaan – niet over wat er te zien is op de foto, maar wel over de interpretatie ervan; de consequenties die het heeft voor het doel waarmee het paard wordt aangekocht. Toch vraagt de markt om steeds meer röntgenfoto’s; niet alleen de twintig van de benen die in Nederland standaard deel uitmaken van het keuringspakket, maar ook van de bovenlijn (hals en rug). Hoe moet dit verder? We vroegen het vier ervaren (en erkende) keuringsdierenartsen.

Lees het nu in De Paardenkrant nr. 44 met een speciaal dossier over de aankoopkeuring, digitaal al beschikbaar voor 5,75 euro.

‘Kopers, verkopers, dierenartsen, iedereen wil zichzelf indekken bij een aankoopkeuring’

De aankoopkeuring, een voor de meeste mensen belangrijk onderdeel bij de aanschaf van een paard. Röntgenfoto’s worden steeds belangrijker en kopers steeds kritischer. Het maakt het voor paardenverkopers niet altijd gemakkelijk om een paard te verkopen.

Aan het woord verschillende mensen die hiermee te maken hebben: fokster Janneke Gnodde (“Op deze manier is fokken niet meer leuk”), handelaar Linda van Doorn (“Keuringen zijn een Russische roulette geworden”), ponyhengstenhouder en -handelaar Raymond Kamphuis (“Op een goede röntgenfoto kun je niet rijden”) en Roy Wilten (“Onze Amerikaanse klanten zijn een stuk kritischer geworden”). Maar je leest ook het verhaal van een koopster van een paard (“Merrie gekocht ondanks verschillende meningen dierenartsen”).

Lees de verschillende meningen over de aankoopkeuringen in De Paardenkrant nr. 44.

Nieuwe veterinaire eisen van het KWPN: wat is er veranderd?

Na zeven jaar selectie middels d-oc (en röntgenfoto’s van straalbeen en spat) grijpt het KWPN terug op het prok-onderzoek. Vanaf vorig jaar gold dat al voor de hengstenselectie. De veterinaire adviesraad heeft dit jaar de prok-eisen herijkt en die nieuwe eisen gelden vanaf 1 september ook voor merries. Wat is er nu precies veranderd? De Paardenkrant zocht het voor u uit.

Lees er alles over in De Paardenkrant nr. 44.

Vijf tuigpaardhengsten erbij, nu de merries er nog onder

Onder enorme belangstelling volgden de tuigpaardliefhebbers vanaf september live het verrichtingsonderzoek van de tuigpaardhengsten in Ermelo. De geluiden waren na het tussenexamen langs de zijlijn niet positief. De vraag rees na het naar huis sturen van één wel regelmatig bewegende hengst (Rebel MJDB) welke van de overige hengsten (die niet allemaal even regelmatig oogden) dan goed genoeg zou zijn voor inschrijving. Waar moest de ondergrens gelegd worden? Daarbij werd nogal eens de vergelijking gemaakt met de aan den lijve ondervonden criteria tijdens de merriekeuring en IBOP.

De jury heeft het belang van de verwantschap onderstreept met het inschrijven van drie laagverwante hengsten. Nadat een gesubsidieerde dekking met een laagverwante hengst weinig zoden aan de dijk zette, is het nu aan de fokleiding om de fokkers ook over de streep te trekken en hen te overtuigen laagverwante hengsten te gebruiken.

Lees alles over de vijf nieuwe Tuigpaardhengsten in de Paardenkrant nr. 44.

‘Welzijnschef’ Fenna Westerduin weg bij KNHS

Dierenarts Fenna Westerduin, die de afgelopen vijf jaar bij de KNHS beleidsmedewerker was met de portefeuilles public affairs, welzijn en subsidies, is per oktober niet meer in dienst van de Nederlandse paardensportbond. De Paardenkrant sprak met Westerduin over haar vertrek en hoe ze de KNHS achterlaat. Haar conclusie: “Mijn werk zit erop, bij de werkorganisatie staan de neuzen de goede kant op en heeft welzijn de aandacht die het moet hebben.”

Westerduin noemt daarbij expliciet de werkorganisatie omdat ze vindt dat nog niet overal de mindset veranderd is. “De KNHS is de afgelopen jaren sneller gegaan dan verschillende andere organisaties, waaronder de FEI of andere organisaties in Nederland. In dit veranderproces is de mindset het allerbelangrijkste, dat wij ons bij alles afvragen: wat heeft het paard hieraan en hoe kunnen we het leuk maken voor het paard?”

Lees een interview met Westerduin in De Paardenkrant van deze week.

Minder hengsten op Duitse voorselecties, niet minder door

Op de voorselecties voor de verschillende Duitse keuringen was dit jaar merkbaar dat er wat minder hengsten werden aangeboden. Op de Westfaalse voorselectie verschenen in totaal rond de 230 hengsten (negentig springen en 140 dressuur), dat waren er een paar jaar geleden nog honderd meer. In Hannover werden rond de 330 hengsten (130 springen en tweehonderd dressuur) aangeboden. In Hannover was een daling waarneembaar in de dressuur, maar werden weer meer springhengsten aangeboden.

Lees meer over de voorselecties voor de hengstenkeuringen in Hannover, Westfalen en Trakehnen in de Paardenkrant van deze week.

En verder:

Mel Thijssen scoort eerste Wereldbekerpunten in Helsinki

Eventers Maartje Siemons en Harley halen beste uit elkaar richting de top

Veelbelovende toekomst voor Jeannette Chardon met IJsbrand en Kim la Sina

Oriente van de Jacobshoeve maakt indruk in IBOP Luttenberg

‘Abnormaal hoog niveau’ in IBOP-proeven voor Friezen

Reineke Hameleers van Eurogroup for Animals: ‘Er is een centraal Europees register nodig’

