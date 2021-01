Deze week… Paardenwereld leert lessen van corona

Nooit eerder waren de nieuwjaarswensen van paardenmensen zo eensluidend. ‘Óp naar een beter 2021’, dat was de grote gemene deler. Na een jaar vol beperkingen – een rampjaar voor sommigen, een lastig jaar voor anderen en een saai jaar voor ons allemaal – trappelen niet alleen paardenvoeten, maar ook alle paardenmensen van ongeduld om met 2021 sportieve wraak te nemen op een verloren jaar.

Wie een manege, evenementenbedrijf of internationale handelsstal draaiende moest houden zal 2020 inderdaad als een verloren jaar beschouwen. Maar corona heeft de paardenwereld ook heel veel geleerd dat ná de pandemie heel goed bruikbaar blijft. Paardenkrant-Horses.nl maakte aan het begin van de corona-crisis en aan het eind van 2020 een rondgang langs verschillende hippische ondernemers. Die zijn onder het bekende motto van Winston Churchill (‘Never waste a good crisis’) bijna allemaal succesvol aan het innoveren geslagen. Veel hippische diensten bleken ook via digitale platforms te kunnen verlopen. Veel fysieke events bleken online eigenlijk veel efficiënter en goedkoper te kunnen plaatsvinden.

Alex van Silfhout: ‘2020 was sportief gezien waardeloos’

Ruim een jaar was Alex van Silfhout bondscoach van de dressuursenioren, toen het coronavirus toesloeg. Veel trainingen, wedstrijden, zelfs de Olympische Spelen en daarmee ook bijna alle uitgestippelde plannen vielen in het water. Hoe heeft hij zich door dit jaar heen geslagen, hoe houd je toch het oog op ‘jouw’ combinaties, ontdek je eventuele nieuwe sterren en hoe maak je plannen voor een nieuw jaar? “Het was sportief gezien een waardeloos jaar”, beaamt Van Silfhout direct. Maar dat betekent zeker niet dat hij stilgezeten heeft.

Rob Ehrens: ‘Gedwongen wedstrijdpauze was goed voor paard én ruiter’

Wat kon je als bondscoach doen in een jaar met nauwelijks wedstrijden op vier- en vijfsterrenniveau? En valt er nog wel wat te plannen, nu corona nog steeds alles op losse schroeven zet? We vroegen het de immer optimistische Rob Ehrens, bondscoach springen senioren, die uiteraard vooral bezig is met de Olympische Spelen in Tokio. Tegelijkertijd is het volgens hem tijd dat er wat gaat veranderen in het internationale springcircuit. “Ook ruiters hebben af en toe een vrij weekend nodig.”

Lotje Schoots en Patrick Berends willen met HC GroenRaven dressuursport naar hoger level tillen

Hippisch Centrum GroenRaven is sinds een paar weken het domicilie van Lotje Schoots (32) en Patrick Berends (45). Zij hebben er een duidelijk doel voor ogen: de dressuursport naar een hoger level brengen. Niet alleen wat betreft de rijkunst, maar zeker ook gericht op het hele management eromheen. Daarbij staat welzijn van het paard hoog in het vaandel en daarvoor biedt de nieuwe locatie volop mogelijkheden. “We zouden het geweldig vinden om hier een sportstal te creëren dat een paradijs is voor paarden en dat mensen trots zijn als hun paard op GroenRaven staat.”

Henk Dirksen: ‘Paarden worden tegenwoordig beter geselecteerd en voorbereid’

Al jaren bestaat binnen het KWPN de ééndaagse aanlegtest, de IBOP. Het bruikbaarheidsonderzoek is inmiddels een begrip en nog steeds populair bij veel fokkers. In 2020 slaagde circa driekwart van de deelnemende paarden voor deze test waarin de paarden beoordeeld worden op hun natuurlijke aanleg voor de sport. Dit ruime slagingspercentage roept de nodige vragen op. De redactie van de Paardenkrant-Horses.nl legde een aantal vragen voor aan enkele insiders.

