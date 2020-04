Deze week… Plan paardensector ligt bij ministerie

De overheid heeft elke sector opgedragen om met een eigen plan te komen om op te starten in de ‘anderhalve meter economie’. Voor maneges, pensionstallen en verenigingen hebben de FNRS en KNHS gezamenlijk een plan opgesteld en ingediend.

“Of het plan langs de meetlatten van het ministerie komt, geen idee”, geeft Haike Blaauw, directeur van de FNRS, toe. “Als dat niet het geval is, gaan we terug naar de tekentafel. Maar we hebben een plan opgesteld waarvan wij denken dat het kan, zonder te overvragen.”

Big Brother is watching Peter Versteijnen in China

Normaal gesproken zit Peter Versteijnen zes weken in China en dan weer zes weken in Nederland. Twee uur ten noordwesten van Shanghai, in het plaatsje Xinqiao, traint de Brabander de jongens van het eventingteam van Martin Lips bij Pegasus Watertown, ook wel bekend als het Heilan Equestrian Center. Maar wegens de corona-uitbraak en alle gevolgen daarvan is hij al sinds januari niet meer thuis geweest. “Geen probleem”, vindt Versteijnen. “Ik ben hier tenminste verzekerd van werk.” Maar zijn privacy moet hij er wel een beetje voor opgeven. “De Chinezen houden alles in de gaten. Nu nog meer dan voor de virusuitbraak. Big Brother is watching you!”

Tuigpaardneven Leffe Blond en Lexington ingeschreven

Onder bijzondere omstandigheden, zonder publiek, maar wel online te volgen, vond afgelopen vrijdag in Ermelo het KWPN-eindexamen van de twee tuigpaardhengsten Leffe Blond (v. Dylano) en Lexington (v. Fantijn) plaats. De gelegenheidscommissie bestaande uit voorzitter Henk Rootveld en Johan Holties en Henk Lassche kon beide – nauw aan elkaar verwante – hengsten inschrijven.

Nieuwe rubriek: specialisten geven dekadvies

Welke hengst wordt het dit jaar? Een leuke vraag om over na te denken, maar soms ook een lastig vraagstuk. Want de keuze is enorm en iedere hengst heeft zijn plus- en minpunten. Naar aanleiding van een oproep in de vorige Paardenkrant konden fokkers hun merries aanmelden voor dekadvies. Jacques Verkerk en Floris van Leuken, beiden actief als fokker en selecteur voor een veulenveiling, buigen zich in deze Paardenkrant over springmerrie Ehlita (Namelus R x Ircolando). Voor het dekadvies aan de dressuurpaardenfokkers deed de redactie van de Paardenkrant een beroep op de deskundigheid van twee KWPN Fokkers van het Jaar: die van het jaar 2013 Emmy de Jeu en de ‘regerende’ Fokker van het Jaar, Willie Wijnen. Zij kwamen in deze eerste editie tot hun keuzes voor de negentienjarige ster- en sport- dressuurmerrie Ulantora van Liemeer (Gribaldi x Ferro).

Shetlandfokker Thijs Broens: ‘Iets fokken wat er nog niet was’

“Een fokker die zijn sporen meer dan verdiend heeft en een belangrijke rol speelt in de hengstenopfok. Hij behaalde een veelvoud aan titels op regionale en nationale merriekeuringen, waaronder afgelopen jaar het jeugd- en de veulenkampioenschap in Bergharen. Bovendien werd de door hem gefokte Hedric van Bromishet vorig jaar nationaal kampioen bij de dekhengsten, een eer die vrijwel nooit weggelegd is voor een mini”, zo werd Shetlandfokker Thijs Broens kortgeleden omschreven op het congres van de Shetland Breeders. Waarna hij uitroepen werd tot Fokker van het Jaar.

