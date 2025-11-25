Deze week… Play Offs in Praag, Hannoveraanse hengstenkeuring en het einde van ‘Concours 3.5’

Deze week leest u in de Paardenkrant alles over de GCT/GCL Play Offs in Praag, de Hannoveraanse hengstenkeuring dressuur in Verden en het einde van concourssoftware 'Concours 3.5' en ook het einde van de startpas. Verder lees je over het college van inspanningsfysioloog dr. Carolien Munsters, de nieuwe WBFSH rankings voor hengsten én over de Ozosnels van Hippisch Centrum Nootdorp.

Rick Helmink Door

Einde van een tijdperk: Concours 3.5 houdt op te bestaan

De KNHS werkt achter de schermen al enige tijd aan de vernieuwing van haar ICT-systemen en is daar voorlopig nog niet mee klaar. De grootste stap, de overgang van de breedtesport naar het nieuwe systeem, wordt naar verwachting in de tweede helft van 2027 gezet. En dat moment markeert ook het einde van de door wedstrijdorganisatoren al jaren gebruikte rekenkamersoftware: Concours 3.5. En ook de startpas is straks voltooid verleden tijd.

Grand Slam VDL verder onder Jur Vrieling: ‘Aanwinst op alle fronten’

Jur Vrieling is door recente verkopen een aantal Grand Prix-paarden kwijtgeraakt, maar heeft er met de KWPN-goedgekeurde hengst Grand Slam VDL (v. Cardento) opnieuw een absolute topper bij. De veertienjarige hengst van VDL Stud, die voorheen werd gereden door Marlon Modolo Zanotelli, staat sinds bijna twee weken op stal bij de ruiter uit Holwierde en maakte direct indruk door in Praag een nulronde te lopen in het 1,60 m. direct op tijd. Daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de plaatsing van zijn team, de Scandinavian Vikings, voor de halve finale.

Hannover scoort in tweede jaar van volledige openstelling met prima collectie dressuurhengsten

De paardenwereld haalde afgelopen zaterdag in Verden toch even opgelucht adem. Na de koude douche van een week tevoren in Vechta, waar de veiling van de Oldenburgse hengstenkeuring zeer lauwtjes was verlopen (veel hengsten niet verkocht, gemiddelde prijs voor een goedgekeurde hengst slechts 60.000 euro), trok de markt in Verden weer wat aan. Met beduidend meer sfeer en kopers op de tribune kwam de gemiddelde prijs op de Hannoveraanse hengstenkeuring uit op 82.444 per goedgekeurde hengst.

Groter kon het verschil met een week tevoren niet zijn. In Verden was er vanaf de eerste pas van catalogus nummer 1 sfeer. De tribunes zaten behoorlijk vol, de mensen hadden er zin in en elke hengst die maar een beetje van de grond kwam, werd ondersteund met ritmisch handgeklap. Ook de kwaliteit lag een stuk hoger dan een week tevoren, het aantal van acht premiehengsten (Hannover kent geen kampioenskeuring) was zeker niet overdreven. Feliciano, Opoque en Vivaldos maakten met hun zonen een goede indruk.

WBFSH Rankings: Grand Prix geeft Grand Prix, ook in de dressuur

De nieuwe WBFSH Rankings voor hengsten werden vorige week gepubliceerd en Cornet Obolensky (voor het eerst) en Johnson (voor de vierde keer op rij en vijfde keer totaal) voeren de rankings aan. Op de springranking heeft de gehele top tien op het hoogste niveau in de top gesprongen en in de dressuur is dat ook het geval: met hengsten als Johnson, Totilas, Blue Hors Zack, Apache, Dante Weltino OLD, Jazz, Bordeaux en Zonik wordt de dienst uitgemaakt door topsporthengsten. Dat was tien tot vijftien jaar geleden nog niet het geval.

Inspanningsfysioloog hekelt tradities in opfok en zadelmak maken

Inspanningsfysioloog dr. Carolien Munsters gaf afgelopen vrijdagavond een uitgebreid college over de fysieke ontwikkeling en training van het jonge paard, aan een uitverkochte zaal in Ermelo. In haar verhaal viel met name de aandacht voor de periode vóór de eerste stapjes onder het zadel op. Daarnaast was ze glashelder over enkele Nederlandse gewoontes met betrekking tot opfok en zadelmak maken: sommige daarvan zijn niet zo handig of zelfs schadelijk.

Drukke tijden voor de Ozosnels van Hippisch Centrum Nootdorp

Het begon vijftien jaar geleden met één schimmel die gevraagd werd voor een Sinterklaasfeest op een basisschool. ‘Laten we eens gek doen’, dacht Jelmer Pauel, instructeur op Hippisch Centrum Nootdorp. Ondertussen heeft de manege vijf schimmels die deze weken een volle agenda hebben.

Als Hippisch Centrum Nootdorp een paard gaat kopen voor de manege, speelt de kleur een rol. Is het een schimmel, dan neemt Jelmer Pauel, bij het bekijken van het paard, toch even een cape mee. “Of iemand gaat even op de bakrand staan, om te zien hoe hij daarop reageert. Het is bij aankoop zeker iets waar we aan denken: van een schimmel willen we weten of hij rustig is in zijn hoofd.”

