Deze week… Politiek dossier en kieswijzer voor de Paardensector

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan! Nederland staat voor belangrijke keuzes. En daarom in de Paardenkrant van deze week: een dossier over het politieke landschap. Daarin komt onder meer aan bod waar paardenmensen van plan zijn om op te gaan stemmen en wat volgens de beleidsmakers van de paardenwereld de belangrijkste onderwerpen zijn. En, heel handig: de Paardenkrant ploos alle verkiezingsprogramma’s uit en maakte een kieswijzer voor de paardensector.

De afgelopen weken deden zo’n 600 paardenmensen mee aan de Horses.nl verkiezingsenquête. Voor de meerderheid van de geënquêteerden zijn landbouw en stikstof de belangrijkste onderwerpen. Het vertrouwen in de politiek blijkt laag. Opvallend is ook dat ruim een derde van de lezers nog zweeft.

Als je het aan een representatieve steekproef van de Nederlandse kiezer in het algemeen vraagt, staan de onderwerpen wonen, zorg en onderwijs bovenaan de lijst van belangrijkste kwesties. Maar voor paardenmensen ligt dat anders. Zij maken zich vooral druk over landbouw, economie, migratie en bestaanszekerheid. Landbouw en stikstof is zelfs voor 52% van onze respondenten één van de drie belangrijkste onderwerpen. Daarmee is het veruit het meest genoemde onderwerp in onze enquête. Economie volgt als tweede kwestie met 36,5% en migratie is voor 32% een belangrijk onderwerp.

Kieswijzer voor de paardensector

Voor veel paardenhouders zijn paarden het middelpunt waar hun leven om draait. Toch is er maar één partij die paarden noemt in hun verkiezingsprogramma (de PvdD). De Paardenkrant ploos daarom alle verkiezingsprogramma’s uit en keek naar punten die belangrijk zijn voor de paardensector. Een kieswijzer voor de paardensector.

De politiek mag dan weinig specifieke standpunten hebben over de paardenhouderij, de invloed van de politiek kan enorm zijn op de dagelijkse praktijk van de paardenhouder. In de landen om ons heen zijn er al wetten en regels die elke paardenhouder aangaan.

Kiezers uit de paardensector aan het woord

Naar aanleiding van de Horses.nl verkiezingsenquête belde de Paardenkrant met een aantal lezers die ons wel wilden vertellen hoe ze tot hun keuze zijn gekomen, of waarom ze nog twijfelen. Waar maken ze zich zorgen over? En wat geeft de doorslag als ze straks in het stemhokje staan?

Waarom paardenhouders naar de stembus moeten

De Sectorraad Paarden, LTO Nederland, stamboeken als het KWPN en organisaties de FNRS en de KNHS, de beleidsmakers van de paardenwereld, vertegenwoordigen de paardenwereld in Den Haag. Wat zijn volgens hen de belangrijke onderwerpen en waarom is het zo belangrijk dat paardenmensen naar de stembus gaan? De Paardenkrant legde zes vragen voor aan de bovengenoemde organisaties, waarbij de KNHS er voor koos niet op de vragen van de Paardenkrant in te gaan.

