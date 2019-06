Deze week… PR na PR sneuvelt in Geesteren

De Nederlandse dressuurcombinaties hadden het afgelopen weekend goed naar hun zin in Geesteren. Wie er niet bij was heeft spannende dressuursport van de bovenste plak gemist: drie van de vier Nederlandse combinaties in de Nations Cup reden op de toppen van hun kunnen met meerdere PR’s, de strijd in de Nations Cup tussen Nederland en Zweden was tot het laatst toe spannend, maar Edward Gal, Emmelie Scholtens, Anne Meulendijks en Hans Peter Minderhoud stelden de overwinning veilig. De Grand Prix- en Spécial-scores liepen ook nog eens op tot richting de 80%, dus het slechts in matige getale toegestroomde publiek had zeker veel te genieten.

Na hun sterke NK waren de verwachtingen voor Gal en Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) hooggespannen en die verwachting losten ze zeker in: met ruim 78% in de Grand Prix en 82,25% in de Kür won hij twee proeven, waarbij Zonik er fris, fruitig en met de oortjes erop overheen danste. Verder lezen over CHIO Geesteren kan nu online.

‘London verdient alleen het allerbeste’

In Geesteren nam hij op waardige wijze afscheid van het publiek: het fenomeen Glock’s London. Het paard dat Gerco Schröder tot grote hoogten liet stijgen en medailles verzamelde voor het Oranje springteam. We volgen het spoor terug langs zijn indrukwekkende carrière.

Mark Weusthof houdt stand als ‘amateur’ in professionele vierspanwereld

Mark Weusthof is één van de weinige vierspanrijders die zijn boterham niet in de paardenwereld verdient. Toch is de technischtekenaar allerminst een ‘amateur’ in de negatieve zin van het woord. “Ik keek vorige week naar de tussenstand van de Worldcup-kwalificatie, en daar sta ik gewoon als zesde, maar ik ben wel de vierde Nederlander”, constateert de 46-jarige menner uit Rossum.

Van veulen naar veulen: deel 6

Dit seizoen volgen we in de serie Van veulen naar Veulen bij Stoeterij Beltmanshoeve in Wilp het wel en wee rondom de geboorte van de veulens, hengstenkeuze en inseminaties van de merries. Voortplantingsspecialist Paard, Karin Hendriks verzorgt er voor Paardenkliniek De Graafschap Dierenartsen de veterinaire begeleiding en deelt haar bevindingen over de situaties die betrekking hebben op haar vakgebied De stand is inmiddels zes merrie- en drie hengstveulens. Ginja bracht vlot een merrieveulen van Il est Balou en Inegra Fortuna is moeder geworden van een hengstveulen van Daily Diamond, dat in de wei is geboren.

