Deze week…. Raf Kooremans gelooft in kwaliteiten Houdini

“Houdini liep een fenomenale cross en was gemakkelijk te rijden. Ik geloof erg in dat paard, maar hij heeft nog wat tijd nodig om sterker te worden en stappen te kunnen maken”, vertelt Raf Kooremans over de tienjarige Houdini (v. Dakar VDL). Dit nadat hij afgelopen weekend in Kronenberg de zege pakte in de CCI3* en voorbleef op de favoriet Dirk Schrade met zijn toppaard Casino 80.

Outdoor Horst moest het afgelopen weekend doen met ijzige kou. “Vorige week hadden we de zomertour en afgelopen weekend de wintertour”, vertelt crossbouwer Gert Boonzaaijer, die zaterdag met zijn team eerst alle hindernissen sneeuwvrij moest maken voor aanvang van de cross. “Maar we hebben een mooie dag gehad en prima sport gezien.”

Panel ziet toekomst paardensport in gevaar

Ja, er is nog een toekomst voor de paardensport, concludeerde het panel van een discussieavond, vorige week op de Aeres Hogeschool in Dronten. “Maar dan moet de paardensector wel als de wiedeweerga veranderen”, aldus Andries van Daalen, voorzitter van het KWPN. “Drastisch veranderen”, aldus Theo Ploegmakers, voorzitter van de European Equestrian Federation.

Melissa Galloway: ‘Alles is anders in Europa’

Zowel in Lier vorige maand als afgelopen weekend in Opglabbeek reed zich een nieuw gezicht in de prijzen: de Nieuw-Zeelandse Melissa Galloway. De amazone werkt als assistent-amazone bij Van Olst Horses, maar bracht ook twee eigen paarden mee naar Nederland. Met Windermere J’Obei W reed ze al naar scores boven de 72% in de Spécial. In Nieuw-Zeeland stonden haar paarden 24/7 buiten en kon ze op een matige zandbodem rijden, hier in Nederland kwam ze terecht op een prachtige stal met de beste bodems, een stapmolen, loopband, aquatrainer en alle andere denkbare faciliteiten. “Het is een compleet andere wereld”, zegt ze lachend.

Think Twice springt eruit bij nieuwe AES-hengsten

We hebben weleens betere hengsten gehad en misten nu wat sport in de afstamming en de complete hengst”, vertelt jurylid Koen Olaertsvrijdag op de AES-voorjaarshengstenkeuring. Hij vervolgt meteen. “Neemt niet weg dat we enkel hengsten konden goedkeuren uit internationale moederlijnen en we in de Uricas-zoon Think Twice vd Zwartbleshoeve echt een heel goed springpaard zien.”

