Deze week… Raijmakers: ‘Er moet iets gebeuren voor de profs’

Voor de tweede keer dit jaar liggen paardensportwedstrijden stil in Nederland. Velen hadden voorafgaand aan de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge nog de hoop dat de internationale ruiters nog door konden gaan, maar ook door die wedstrijden ging een streep, althans in Nederland. Hoe nu verder? De Paardenkrant sprak met Iris Boelhouwer (de nieuwe directeur topsport KNHS), springruiter Piet Raijmakers jr. en Peelbergen-directeur Ken Ruysen.

De KNHS geeft aan hard te blijven werken om de wedstrijden in ieder geval voor internationale ruiters weer mogelijk te maken. “Hopelijk krijgen we dat voor elkaar over twee weken. Maar om een uitzondering erdoor te krijgen, moeten de cijfers wel omlaag. Dat is niet alleen afhankelijk van ons lobbywerk.” Piet Raijmakers jr. vindt dat de KNHS verder moet gaan in de pogingen om wedstrijdruiters hun werk te laten doen: op concours gaan. En kan zich daarbij een gang naar de rechter zelfs voorstellen, net zoals een aantal restaurants heeft gedaan. “Ik zie het als een taak van de KNHS om er alles aan te doen om ons ons werk mogelijk te maken. Als we nu weer thuis zitten tot maart, gaat dat een enorme impact hebben op de paardensport.”

Opnieuw pas op de plaats voor springruiters

Met twee vierde en één derde plaats voor Monaco (v. Cassini II) en een derde en een vierde plaats voor Dolinn (v. VDL Cardento) had Harrie Smolders de paarden afgelopen weekend goed aan het springen in Saint-Tropez. “De paarden hebben de goede vorm te pakken. Maar waarvoor eigenlijk nog? Nu de Wereldbekerwedstrijden opnieuw op de helling komen te staan… Het lijkt erop dat we opnieuw een pas op de plaats gaan maken.”

Margreet Prosman: ‘Meer concentreren op mijn eigen rijden’

Dressuuramazone Margreet Prosman is geen onbekende in de Subtop, maar was op een enkel keertje als gelegenheidsamazone na, een tijd minder actief. Daar kwam kortgeleden verandering in. Op de Subtopwedstrijd in Soest gaf Prosman haar visitekaartje af toen ze met twee nieuwe paarden de concurrentie omverblies in het ZZ-Zwaar. Ze won de rubriek door met Icecream (v. Desperado) ruim zeventig procent te realiseren en eindigde met Hublot (v. Apache) op de tweede plaats. Met hem scoorde ze 68%.

Imponerende Johnson-dochter Lenthe IBOP-topper

De IBOP in Brummen kende afgelopen vrijdag twee uitschieters. In de springrichting deed Aganix du Seigneurdochter Magnifique V van fokker Henk Verburgt uit Randwijk haar naam eer aan door naar 82,5 punten te springen. In de dressuurrichting was het Lenthe CE (v. Johnson) van medefokster Cynthia Eggenkamp die beloond werd met 83,5 punten.

Centraal Onderzoek KFPS flink uitgedund

Nadat er afgelopen januari zestig jonge Friese hengsten werden aangewezen voor de voorrijdagen richting het Centraal Onderzoek en daar flink geselecteerd werd, namen afgelopen zaterdag slechts zes hengsten deel aan het zadelexamen. Drie daarvan liepen een voldoende score bij elkaar en bemachtigden derhalve een ticket om het CO te vervolgen.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »