Deze week… Recordscores voor Cero Blue TN en Proud James in laatste onderzoek met punten

Het laatste KWPN verrichtingsonderzoek met punten (vanaf volgend voorjaar worden er bij wijze van pilot geen punten meer vergeven) heeft twee recordscores opgeleverd. Bij de springhengsten werd de zesjarige Cero Blue TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet) ingeschreven met 91 punten en bij de dressuurhengsten liep de driejarige schimmel Proud James (Jameson RS2 x Johnson) naar dezelfde score. En er werd nog een record verbroken in Ermelo: nooit eerder werden er in één jaar zoveel springhengsten (32) ingeschreven.

In de hengstencompetitie was Cero Blue TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet) eerder al een blikvanger. Maandag in het eindexamen van het najaarsverrichtingsonderzoek van het KWPN bewees de complete zesjarige hengst zich met maar liefst 91 punten. “Jazeker ben ik trots, het is genetisch gezien ook een van de beste hengsten”, weet de Holsteinse topfokker Harm Thormählen als geen ander. Acht oudere hengsten werden met goede punten ingeschreven en twaalf driejarige hengsten wisten zich ook voldoende te bewijzen voor de definitieve goedkeuring bij het KWPN.

Thormählen is samen met Kees van den Oetelaar en Team Nijhof eigenaar van Cero Blue. “Met de overgrootmoeder Cera heb ik nog internationaal gesprongen. Alle paarden uit deze stam zijn heel goed in hun hoofd, ze zijn hoogintelligent en echte sportpaarden. Zelf krijg ik komend jaar zeven veulens van Cero Blue.”

Ook de hengstenkeuringscommissie was enthousiast over de extra gefokte, compact gebouwde en atletische hengst. “We zijn er dan ook heel blij mee. Hij is positief gretig en trekt aan op de sprong, maar houdt wel overzicht. Hij heeft een lichtvoetige galop, springt met veel afdruk, goede reflexen en veel lichaamsgebruik”, aldus scheidend juryvoorzitter Cor Loeffen, die afscheid neemt met de grootste KWPN-springjaargang ooit.

Proud James uitgesproken topper van jaargang, stap bottleneck bij najaarslichting

De KWPN Hengstenkeuringscommissie schreef dit jaar dertien dressuurhengsten in (vijf in het voorjaar en acht in het najaar), waarbij de afgelopen maandag ingeschreven Proud James (Jameson RS2 x Johnson x Variant) met afstand de topper was. “Vooral zijn zelfhouding en balans zijn buitengewoon voor een driejarige”, zegt Bert Rutten over de hengst die met de megascore van 91 punten werd goedgekeurd. Met die score gaat hij zelfs vader Jameson RS2 voorbij.

Met zijn eigenschappen past Proud James compleet in het lijstje van aandachtspunten van de Fokkerijraad Dressuur. Daar staan de volgende punten op: de ruimte van de stap, rust in beweging en zweefmoment, rijdbaarheid, kracht. En het moet ook gezegd: eigenlijk was hij de enige die daadwerkelijk compleet aan dat ideaalplaatje voldoet. Overall was de (ruimte van de) stap de bottleneck in deze lichting, waarbij Proud James, Pina Colada en Powerbank als uitzonderingen kunnen worden genoemd.

Verrichtingstopper Pinacolada kroon op fokkerswerk Hovenga

Van de twaalf nieuwe driejarige hengsten die maandag de eindstreep haalden na het 21 dagen durende verrichtingsonderzoek van het KWPN kwam Pinacolada van Seldsum (v. Dominator Z) met 86 punten als topper uit de bus. De nog jeugdige atletische hengst komt uit de fokkerij van wijlen Minne Hovenga die hem als veulen nog heeft gezien. “Ik ben zo blij! Dit is geweldig en zeker een kroon op het werk”, reageert zijn vrouw Esther Hovenga die de succesvolle fokkerij met onder andere de moeder I-Nabalia (v. Namelus R) verder voortzet. “Minne heeft altijd gezegd: ‘Ina moet je niet verkopen, zij fokt’, en dat lijkt ook zo te zijn”, vertelt Esther Hovenga.

HK Westfalen: Verkoopshow werkt ongewenste trainingsmethoden in de hand

De Westfaalse verkoopshow voor dressuurhengsten werkt, maar bij de springhengsten werkt het eerder ongewenste trainingsmethoden in de hand. Een heel stel van de springhengsten op de Westfaalse keuring sprong op een manier die overmatig trainen liet vermoeden. Waar het Hannoveraanse stamboek op de springhengstenkeuring goed had nagedacht om overtrainde hengsten uit te selecteren (twee dagen vrijspringen met op de eerste dag zeer korte afstanden waarbij de hengsten moeten terug en omhoogspringen en op de tweede dag veel ruimer om te zien of ze nog naar voren kunnen), deed de Westfaalse hengstenkeuringscommissie weinig moeite om niet-natuurlijk springende hengsten uit te filteren.

HK Westfalen: Verkopen staat voorop op hengstenkeuring

De hengstenkeuring in Westfalen is geen afvalrace meer, eerder een verkoopplatform. Een succesvol verkoopplatform: waar een stamboek als Hannover al meerdere jaren teruglopende omzet ziet bij de hengstenveilingen, wordt er in Westfalen goed verkocht. Ook in 2023 met een niet zo bijzondere collectie en zonder koopgrage en kapitaalkrachtige Denen (Blue Hors en Helgstrand).

Interview met Yannick van Wijk, de man achter Bockxgrave Horses

Op de afgelopen twee wedstrijden van de Anemone Horse Trucks KWPN Hengstencompetitie verschenen twee dressuurhengsten van Van Bockxgrave Horses in de piste. Een naam die steeds vaker opduikt. Zo werden recent twee hengsten van deze fokker en eigenaar voor de hoofdkeuring van het Oldenburger Verband geselecteerd en werd de door Van Bockxgrave Horses gefokte Tie Break (Glock’s Toto Jr. x Grey Flanell) winnaar van de vijftigdagentest in Schlieckau.

In De Paardenkrant van deze week een interview met Yannick van Wijk, de man achter Bockxgrave Horses

En verder:

Drie sterke gangen brengen Patchouli Vera zeldzaam hoge IBOP-score

Succesvol ‘familie-uitje’ voor Marc Houtzager

Nederlanders domineren Wereldbeker Poznan

Drukke na- en herkeuring KFPS levert nog meer aanwijzingen op

‘Zeer bruikbare nieuwe jaargang Shetlandhengsten’

