Deze week… Resultaat en wijze van rijden EK-junioren springen vallen op

Een zilveren teammedaille voor de junioren en bronzen plakken voor young rider Skye Morssinkhof en junior Nick Nanning. Dat was de oogst voor Oranje op het Europees Kampioenschap springen voor de jeugd in het Italiaanse Gorla Minore. Niet alleen het resultaat van de junioren viel in positieve zin op, ook hun wijze van rijden was een lust voor het oog. Bondscoach Edwin Hoogenraat is daar trots op en noemt de rijderij van zijn teamleden dan ook ‘de kracht van Nederland’. Hij liet zijn pupillen (junioren, children en pony’s) dressuurmatig begeleiden door Marion Schreuder.

“In aanloop naar deze kampioenschappen ben ik door Edwin en de KNHS gevraagd om het ‘dressuurstuk’ wat extra aandacht te geven”, vertelt instructeur Marion Schreuder, voormalig hoofddocent van de KNHS. “Daarmee bedoelen we het beter op het paard zitten, correct naar de hand rijden, verbinding rijden en je paard leren gymnastiseren. Dat heb ik opgepakt, en niet alleen in de training, maar ook op de wedstrijden. Juist op de concoursen ontbrak vaak een plan om het paard op de beste manier voor te bereiden op de wedstrijd.”

Lees alles over het EK-springen voor de jeugd in de Paardenkrant.

Greve en Bonhof vervolgen opmars met Nijhof-hengsten in Zweden

Slechts drie weken na de coupe van Willem Greve en Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) in het Kralingse bos won de combinatie ook bijna de Grote Prijs van Zweden. In de landenwedstrijd presteerde het duo ook goed, al leverden de geheel foutloze Kars Bonhof en Hernandez TN (v. Kannan) het beste Nederlandse resultaat. De twee elfjarige Nijhof-hengsten hebben hun internationale visitekaartje nu echt afgegeven.

Meer over de Nations Cup en Grand Prix in Falsterbo vind je deze week in de Paardenkrant.

Denemarken wint, maar Zweden toont spierballen

In Falsterbo kwam de dressuur Nations Cup dressuur voor 2023 afgelopen weekend ten einde. Denemarken won de laatste etappe, Duitsland (het enige land dat overal een team had) de serie. Nederland werd in de laatste etappe derde, waarbij vooral de eerste 80+score voor Thamar Zweistra en Hexagon’s Ich Weiss in de Kür goed nieuws was voor TeamNL richting het EK in Riesenbeck. De sterke Zweedse combinaties zorgden voor minder goed nieuws.

Lees er deze week over in de Paardenkrant.

Paardenartsen: ‘Terughoudend zijn met conclusies over ECVM’

Paardenartsen reageren op het eerder in de Paardenkrant verschenen artikel over ECVM: ‘Met enige verbazing namen wij kennis van de titel boven het Paardenkrantartikel van 29 juni 2023: ‘ECVM: nu actie voor gezonde paardenpopulatie in de toekomst’. Bij degene die niet verder leest, zou het gevoel kunnen ontstaan dat we met onze populatie geliefde viervoeters op de rand van de afgrond staan. Deze titel suggereert dat er per direct in actie moet worden gekomen om het naderende onheil, dat door deze groep als ECVM is gedoopt, af te wenden. Als veterinaire professionals, die zich dagelijks vol passie en inzet bezighouden met orthopedisch onderzoeken en het keuren van paarden, hebben we met veel interesse de inhoud van het artikel gelezen.

Vrij snel in de inleiding wordt al aangegeven dat er sprake is van een polarisatie binnen de sector. Namelijk de ontkenners en de gelovers. Als dierenarts zijn wij academisch opgeleid en hebben wij geleerd niet te snel conclusies te trekken, maar deze eerst te valideren. Het verleden heeft ons namelijk geleerd dat we dan heel makkelijk paarden kunnen gaan veroordelen, met ernstige gevolgen voor onder andere het dierwelzijn.’

Lees hoe deze paardenartsen tegen ECVM aankijken in de Paardenkrant van deze week.

Banda de Hus brengt VDL Stud ongekend succes

Het was uit eigen fokkerij de zeer complete Pre Helena (v. Emerald van ‘t Ruytershof) die VDL Stud vorige week donderdag op de CK in Harich weer de Friese titel in de springrichting opleverde. En daar stopte het niet. De familie Van de Lageweg kreeg maar liefst vijf merries aangewezen voor de NMK. Opvallend was het bijzondere succes dat de aangekochte Grand Prix-merrie Banda de Hus de familie bracht, met eerder al de hengst Portorico VDL en op de CK met twee keuringstoppers Pibanda VDL en Caranda VDL Z.

Lees dit en meer in de Paardenkrant van deze week.

