Deze week… Rosalind Canter schrijft geschiedenis met twee keer winst Badminton

Badminton één keer winnen is ongelooflijk knap, maar meerdere keren bovenaan eindigen is de overtreffende trap. Winnares Ros Canter heeft met de pas dertienjarige Graffalo dan ook een indrukwekkend cv met daarop twee overwinningen in Badminton (2025 en 2023). In 2022 werd het duo tweede, achter Laura Collett. Op de Spelen van Parijs pakte Canter met het Britse team goud én ze is met Graffalo (stalnaam Walter) regerend Europees kampioen. In 2023 wonnen de twee ook nog de vijfsterrenwedstrijd in Burghley, bijna op hun dressuurscore. Met de door Bert Wichers gefokte KWPN’er Izilot DHI nam Canter deel in 2024, maar het bleef toen bij een uitstekende score in de dressuur (eerste plaats). Het laatste optreden van het duo was in oktober tijdens de vijfsterrenwedstrijd in Pau, waar ze tweede werden.

Lees alles over het grootste paardensportevenement van het afgelopen weekend, Badminton, in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Spoor terug Harmony’s Giulilanta: ‘Laten we zeggen dat het een typische vosmerrie is’

Harmony’s Giulilanta (Jazz x Flemmingh) liep dit voorjaar in Wellington al vier internationale Grand Prix-proeven onder Susan Pape en scoorde elke keer boven de 70%. In Hagen brak ze door bij het grote (Europese) publiek met onder andere 73,034% in de Grand Prix Spécial en vooral: het aansprekende beeld en de kwaliteit van de veertienjarige merrie. Die kwaliteit was er altijd al: als veulen en als driejarige werd de door Jantine Knol en Ard Vogelaar gefokte merrie kampioen van Friesland, maar het duurde even tot die kwaliteit onder het zadel ook tot uiting kon komen. Jantine Knol, Emmy de Jeu en Susan Pape vertellen het levensverhaal van deze bijzondere vosmerrie.

Lees het levensverhaal van Harmony’s Giulilanta in de Paardenkrant nr. 20



Yoni van Santvoort gaat voor hoogst haalbare in de springsport

Op zestienjarige leeftijd heeft springamazone Yoni van Santvoort al heel wat ervaring opgedaan. Steeds vaker zien we haar naam bovenin de uitslagen en ook op het NK liet ze goede dingen zien – hoewel dat net niet helemaal afliep zoals gehoopt. Maar met negen talentvolle paarden en hulp van Sanne Thijssen komen er ongetwijfeld nog genoeg kansen.

Lees een interview met Yoni van Santvoort in de Paardenkrant van deze week.

Robbin Kleermans: ‘Inmiddels kan ik lezen en schrijven met Karel’

Toen Karldýr MB (Glamourdale x Democraat) als vijfjarige en nog maar net zadelmak bij Robbin Kleermans onder het zadel kwam, was gelijk duidelijk dat het geen makkelijke weg zou worden. Maar Kleermans houdt van paarden met ‘randjes’ en zette door. En dat betaalt zich ruimschoots uit. Na een succesvolle periode in de Lichte Tour is onlangs een veelbelovende overstap naar de Grand Prix gemaakt. En dat is niet het enige goede nieuws voor de amazone: sinds kort heeft ze de beschikking over een eigen stal. “Dat is ook een cadeautje, op dit moment is alles heel leuk.”

Lees een interview met Robbin Kleermans in de Paardenkrant nr. 20

Tuigpaarden Olympus en Olympus blijven winnen

De nationale tuigpaardrijders brachten afgelopen zaterdag hun beste paarden mee naar Doornspijk wat garant stond voor strijd en prachtige winnaars. In de lage limietklasse verbaasde de jury volk en vijand in eerste instantie met de voorlopig zesde plaats voor Harry van Middelaar met de goedgekeurde KWPN-hengst Olympus HS (v. Icellie) van Handelshuis Schuttert uit Ommen. De hengst verkeert in topvorm en greep in de finale met zes toch de macht weer terug en won overtuigend op zijn karakteristieke manier van bewegen en geweldig mooie front.

Lees alles over de tuigpaardevenementen van de afgelopen weken in De Paardenkrant van deze week.

‘Rozalinn heeft nog nooit een voet verkeerd gezet’

“Dat ik een fijn paard heb met een topkarakter, een beter paard, dat wist ik wel, maar als dat ook bevestigd wordt, is dat heel fijn.” Aan het woord is Twan Peeters over zijn merrie Rozalinn, die onlangs in het EPTM-examen de dagtopper was met 83 punten. De vierjarige springmerrie werd daarmee elite. Ze zal in de nabije toekomst gedekt worden en mag de stam voortzetten bij haar fokker in Reuver.

Lees alles over de EPTM in de Paardenkrant nr. 20

Sterke start KWPN-keuringsseizoen in Geesteren

Bijna het hele jaar door konden fokkers hun paarden aanbieden op de verschillende thuiskeuringen, maar het startschot voor het reguliere KWPN-keuringsseizoen klonk begin mei met de stamboekkeuringen in Geesteren bij Team Nijhof en in Enter bij dekstation Enterbrook. In Geesteren was het resultaat direct goed en maar liefst drie driejarige merries van mede-eigenaar Team Nijhof verdienden een ticket voor de NMK. Twee merries werden zelfs bevorderd met maar liefst 90 springpunten. Paardenkrantfotograaf Jacquelien van Tartwijk was van de partij om één en ander vast te leggen in beeld.

Lees alles over de start van het keuringsseizoen in de Paardenkrant van deze week.

