Deze week… Rumoerige Brabanthal haalt dressuurpaarden uit concentratie

Het hele Wereldbekerseizoen werd er over het algemeen sterk gereden, maar afgelopen weekend in de Brabanthallen bij The Dutch Masters stapelden de fouten tussen de witte hekjes zich op. Ook bij routiniers als Isabell Werth en wereldkampioenen Charlotte Fry en Glamourdale, die de wedstrijd overigens wel met overmacht wonnen. Werth wierp na haar Grand Prix nog enkele vernietigende blikken het publiek in en ook veel andere combinaties gaven aan dat de rumoerige omstandigheden pittig waren.

Dinja van Liere hield KWPN-hengst Hermès (v. Easy Game) maar net onder haar appèl, hoewel ze enkele spanningsfoutjes niet kon voorkomen. In de Grand Prix werd ze – net als in Mechelen – voorbij gestreefd door Marieke van der Putten en Tørveslettens Titanium. Van der Putten was in de Grand Prix, waarin ze tweede werd achter Charlotte Fry, de enige amazone die foutloos en geconcentreerd haar proef tot een einde bracht. In de Kür kon ze enkele kleine foutjes niet voorkomen en zakte naar de vijfde plaats.

De rumoerige Brabanthal zorgde bij veel paarden én ruiters dus voor wat problemen. Waar voorzitter Anky van Grunsven dat vooral weet aan de rustige-coronajaren-zonder-publiek, was dat volgens Van Liere geen excuus. “We rijden alweer het hele Wereldbekerseizoen met publiek, daar kan het niet aan liggen.” Maar wel waren alle amazones het erover eens: er was veel rumoer rond de baan en het publiek, vooral op de vip, wat zorgde voor veel afleiding.

Sectorraad: ‘Het actieplan is er, nu de middelen nog’

Een zaal vol geïnteresseerden was afgelopen week in de Brabanthallen getuige van de start van het Hippisch Sectorfonds. Vier sprekers brachten daar een helder, eenduidig en soms ook emotioneel verhaal, dat hopelijk resulteert in donaties vanuit alle hoeken van de paardensector. Maar daarmee zijn de problemen de paardenwereld nog lang niet uit. Volgens Andries van Daalen, vice-voorzitter van de Sectorraad Paarden en KWPN-voorzitter, is het geen vijf voor twaalf. “Het is vijf seconden voor twaalf. Wij moeten echt nu aan de bak”, vertelde hij zichtbaar geëmotioneerd op het podium.

Weergaloze Ward brengt Brabanthallen in vervoering

Wanneer de groten der springsport neerdalen op planeet Aarde, dan lijkt het springen van een vijfsterren Grand Prix kinderspel. Toch was het dat allerminst in de Brabanthallen. Het getuigt van het huidige, abnormaal hoge niveau in de springsport dat liefst zestien combinaties nul bleven in de Rolex GP van The Dutch Masters. De gelukkigste van allemaal was de weergaloze McLain Ward die met zijn al even fenomenale HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve) voor de tweede keer op rij een Rolex GP won en daardoor maar liefst een half miljoen extra prijzengeld mocht meenemen naar de States.

Besluit over jubileumviering KNHS is genomen

Hoewel de KNHS feitelijk pas sinds 2002 bestaat, viert de hippische sportbond dit jaar haar honderdjarige bestaan; voorloper NHS werd tenslotte in 1923 opgericht. Een goede reden voor een feestje, concludeerde de KNHS. Maar over de manier waarop – en vooral de kosten die daarbij horen – waren de meningen verdeeld. Inmiddels heeft het KNHS-bestuur de knoop doorgehakt: ‘We hebben besloten om voor de financieel meest gunstige optie te kiezen.’

Goede dressuurjaargang in nieuwe Deense stijl

Het Dansk Varmblod voelt van drie kanten de hete adem in zijn nek. Van respectievelijk Andreas Helgstrand, het nieuwe Duitse ‘selectiesysteem’ voor hengsten en een actief in Denemarken veulens registrerend Oldenburgs stamboek. Daarom introduceerde het Dansk Varmblod afgelopen weekend een hengstenkeuring in vernieuwde opzet. Het zeer conventionele Deense stamboek kan in het internationale concurrentiespel gewoonweg niet achterblijven.

