Deze week… Rutten: ‘Toegevoegde waarde longeren moet later blijken’

Van de 88 geselecteerde dressuurhengsten verschenen er vorige week dinsdag 85 aan de longe. De toppers van het vrijbewegen lieten wat steken vallen en mindere goden waardeerden zich op. Kortom, het is na deze presentatie niet eenvoudiger geworden om een tiental complete hengsten te vinden, dat er qua exterieur, fundament, beweging en pedigree (incl. moederrapport) uitknalt. Veel zal afhangen van de presentatie in de tweede bezichtiging.

“Ik was geen voorstander van het longeren, maar vond deze dag wel informatief. Maar we kunnen pas over een paar jaar met de aantekeningen van nu en vorig jaar – en de uitslag van het verrichtingsonderzoek – erbij, conclusies gaan trekken of het longeren toegevoegde waarde heeft en daadwerkelijk inzage geeft met betrekking tot de te verwachten verrichtingen onder het zadel.”

Jurre 495 neemt revanche en pakt titel terug

Drie keer op rij wist de inmiddels tienjarige Jurre 495 de algemene KFPS-hengstenkeuringstitel te bemachtigen. Vorig jaar was het Matthys 504 die de titel mee naar huis nam, maar op de bijzondere online-hengstenkeuring van dit jaar, revancheerde Jurre 495 zich. Hij liep weer als vanouds; ‘cool’, maar ook verheven, met veel front en heel krachtige en vooral stabiele passen naar het oranje erelint.

BWP-jury zet mes stevig in aanbod hengsten

Het blijft toch een vreemde bedoening, een hengstenkeuring zonder publiek. In normale tijden is bij zowat ieder stamboek de hengstenkeuring het fokkersfeest bij uitstek. Dat is bij BWP niet anders. In een leeg aandoend Azelhof kon de jury zich ook niet helemaal verwarmen aan de aangeboden kwaliteit. In wat na de tweede fase nog niet te boek staat als een jaargang grand cru, kregen uiteindelijk 41 hengsten groen licht van de jury om zich te mogen presenteren onder het zadel in maart.

Bart Bles: ‘Handel zit in me, ik kan makkelijk afscheid nemen’

Naast de springpaarden staan er rondom de springstal van Bart Bles in het Gelderse Babberich ook een aantal koppeltjes mini-Shetlanders. Dit is puur hobby voor de in het Nederlands Olympisch kader opgenomen ruiter, die dankzij zijn vader Herman met Shetlanders opgroeide. Op de NSPS Hengstenkeuring afgelopen december schafte Bles het kopnummer van de minihengsten, de zwartroan Moos van d’Eul (v. Flexability van de Colorstable), aan. Voornamelijk vanwege zijn kleur en kwaliteit, maar ook omdat in de pedigree een voor hem bekende merrie voorkomt.

Ludo Philippaerts: ‘Inspelen op kwaliteit die wij nodig hebben in de sport’

De Kettingbrief staat nog steeds in het teken van het succesvol scouten van een talentvol springpaard voor het hoogste niveau. De Belgische paardenhandelaar en voormalig springruiter François Mathy (senior) schreef afgelopen keer dat hij benieuwd is naar de expertise van zijn Belgische collega Ludo Philippaerts uit Meeuwen-Gruitrode. Voor Ludo Philippaerts zal het bijna dagelijkse kost zijn om zich hiermee bezig te houden als hij zijn vier paardrijdende zoons wil kunnen bedienen. Waar let hij op bij het aanschaffen van een potentiële springtopper? En is dat paard ook geschikt voor elk type ruiter?

