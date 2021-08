Deze week… Sanne Thijssen zoekt plek tussen de grote jongens

Sanne Thijssen en Con Quidam RB (v. Quinar Z) rijgen dezer dagen de ereplaatsen aan elkaar. Winst in de Grote Prijs van Rotterdam begin juli, winst in de Grote Prijs van de viersterrenwedstrijd in Opglabbeek en nu alweer de tweede plaats in de Grote Prijs van de Global Champions Tour in Valkenswaard. De winst daar ging naar Daniel Deusser met Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso Un Prince) na een sensationele barrage.

“In de barrage van de Grote Prijs heb ik niet echt alle risico genomen. Ik rekende wel dat ik sneller zou zijn dan Edwina, wat ook gebeurde”, vertelt Sanne Thijssen, die er op rekende dat Deusser in de fout zou gaan. “Maar dat gebeurde niet. Ik heb niet het gevoel dat ik er na de resultaten van de afgelopen weken helemaal tussen sta, tussen de grote jongens. Maar in de barrage moeten ze wel rekening houden met mij.”

Lees het hele verhaal over de Global Champions Tour in Valkenswaard in de Paardenkrant van deze week, die nu in onze webshop te bestellen is.

Hippiadekampioenen laten passie zien

De jeugdruiters gaven afgelopen weekend op de Hippiade hun visitekaartje af in de rubriek Z-springen voor paarden. De overwinning ging naar de vijftienjarige Milan Morssinkhof met zijn ervaren Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue). Voor Milan was het de tweede medaille binnen één week.

Dressuuramazone Kim Alting won op de Hippiade al eens een titel bij de pony’s en won op de KNHS Indoorkampioenschappen vorig jaar brons in de klasse B. Afgelopen weekend voegde ze daar de Nederlandse titel in de klasse Z1 aan toe. Dat ze die titel won met haar eigen Kobalt Spring (Giovanni x Charmeur) maakte het voor de amazone extra bijzonder.

Ervaren of onervaren, oud of jong; het podium van de Hippiade Mennen kende afgelopen dinsdag weer heel diverse kampioenen. Toch hadden de prijswinnaars in de dressuur en vaardigheid ook duidelijk overeenkomsten: ze zijn ambitieus en hebben vooral een grote passie voor de sport.

Lees alle verhalen over de Hippiade in de Paardenkrant van deze week.

Na revalidatie weer winst voor Gert-Jan Bruggink

Het was een nare val voor Gert-Jan Bruggink. Een dikke twee jaar geleden maakte de ruiter uit De Lutte op een brutale manier kennis met het aardoppervlak. Het leverde hem uiteindelijk een nieuwe heup en een lange revalidatie op. Die revalidatie bereikte een voorlopig hoogtepunt op het CSI in Houten vorige week. Met zijn zelfgefokte Floris (v. Vampire) won hij de rankingproef op vrijdag. Wat de volgende doelen zijn van Bruggink, is op dit moment nog onzeker. Eén ding is wel duidelijk: zijn rentree smaakte naar meer.

Lees het interview met Gert-Jan Bruggink in de Paardenkrant van deze week.

Svenja Grimm: ‘Kadiene is van een andere planeet’

“Svenja wie?”, dacht menig dressuurliefhebber toen Svenja Grimm vorige week de Pavo Cup won. En dat is ook niet gek: de amazone werd geboren in Duitsland en emigreerde zeven jaar geleden naar Chili. Daar vloog ook Kadiene (v. Zhivago) als nog niet zadelmakke driejarige naartoe, een merrie die in Nederland nog geen resultaat achter haar naam had staan. Vanuit Chili maakte Grimm onlangs met zes paarden de reis naar Nederland met als mooiste resultaat tot nu toe de overwinning in de Pavo Cup voor zesjarigen.

KWPN-afstammelingenkeuring geeft stof tot nadenken

Op de KWPN-afstammelingenkeuring werden afgelopen zondag in Ermelo veulens van acht jonge dressuurhengsten gepresenteerd. Reserveverrichtingskampioen Monte Carlo liet een knappe collectie zien en lijkt wat te kunnen toevoegen aan de fokkerij. Verrichtingskampioen en Pavo Cup-winnaar Las Vegas kon geen afspiegeling tonen van het bolletjesformulier. Weinig dekkende hengsten als Lewis en Lloyd kwamen met correcte veulens die afdruk toonden. Hengsten met de beste PR oogsten de meeste aandacht, maar als het om correctheid, degelijkheid en inhoud gaat, is het zeker zinvol verder te kijken.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »