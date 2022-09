Deze week… Saskia Siebers prolongeert wereldtitel zonder wedstrijdritme

Saskia Siebers zette afgelopen weekend op het WK Mennen voor Enkelspannen een knappe prestatie neer. Ze kon in de aanloop naar het wereldkampioenschap weinig wedstrijden rijden met haar door een blessure geteisterde paard Axel (v. Tolando). Desondanks wist de enkelspanmenster in het Franse Haras du Pin haar wereldtitel te prolongeren.

“Het was overweldigend. Ik had het niet verwacht na een raar seizoen waarin mijn paard een blessure kreeg en lang moest revalideren”, vertelt Saskia Siebers vol trots. “Vijf weken voor het WK reed ik een testwedstrijd in Wierden, dat ging goed en toen hebben we doorgezet. Mijn doel was om op mijn ervaring bij de beste tien te rijden, maar het podium kwam steeds dichterbij. In de vaardigheid had ik mijn zilveren medaille veiliggesteld, daar was ik al dolgelukkig mee na zo’n jaar.”

Michael Jung geeft goud en nieuw WK-record uit handen

Het onwaarschijnlijke gebeurde op het WK eventing in Italië. Als torenhoge favoriet ging meervoudig Wereld- en Olympisch kampioen Michael Jung zondag in Pratoni del Vivaro met royale voorsprong het afsluitende springparcours in. Waar de concurrenten de lei schoonhielden, liep hij met zijn huidige topper fischerChipmunk FRH tegen twee zeer ongebruikelijke springfouten aan. Daarmee ging de gouden medaille naar de Britse Yasmin Ingham en restte voor Jung de vijfde plaats.

Springruiters Richard Vogel en Sophie Hinners: 25-jarigen met de wereld aan hun voeten

Met Richard Vogel (25) en Sophie Hinners (25) hebben misschien wel de twee meest talentvolle jonge ruiters van Duitsland elkaar gevonden. Zowel op het hoogste niveau als bij de jonge paarden rijden de twee van het ene succes naar het andere. Op de Bundeschampionate in Warendorf kaapte het duo zowat alle prijzen weg. Wie zijn Vogel en Hinners en wat maakt ze zo succesvol? Ze vertellen het deze week in de Paardenkrant.

Louise Pieters en Hackney Black Jack winnen eerste grote prijs

In hartje Amersfoort vond afgelopen zaterdag de Paardensportdag van Hoogland plaats. Deze dag is onderdeel van het dorpsfeest en wordt gehouden in stadspark Schotshorst. Hackneyrijders uit heel Nederland waren naar het concours hippique Hoogland afgereisd en dit leidde tot veel deelname in de verschillende rubrieken. Voor Louise Pieters uit Hoogeveen werd deze dag er één met een gouden randje, want zij won met haar Hackneypony Black Jack (v. Gallant Monarch) voor het eerst een grote prijs. Het span mocht namelijk de Nickery Boy bokaal mee naar huis nemen.

KFPS CK-kampioene Janke L.W. van begin tot eind krachtig

“Het houdt maar niet op, dit is gewoon niet te geloven”, aldus de verbijsterde, maar o zo trotse melkveehouder Johan Ludema toen hij afgelopen zaterdag in Harich bedolven werd onder de felicitaties nadat zijn fokproduct Janke L.W. tot algemeen CK-kampioene werd gekroond. De familie Ludema werd daags voor de CK al gevolgd door een filmcrew van Omrop Fryslan in de aanloop naar het hoogtepunt van het KFPS-keuringsseizoen betreft het merriemateriaal. Janke L.W. (Jehannes 484 x Gjalt 426) werd eind augustus kampioene op de fokdag van It Fryske Hynder en was zodoende een kanshebber voor de CK-titel. Dat ze het ook daadwerkelijk zou winnen, kwam toch echt als een verrassing voor haar eigenaren.

