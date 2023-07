Deze week… Schep: ‘Keuring eigenlijk helemaal niet belangrijk’

Een schoolvoorbeeld in het springen is de Utrechtse kampioene Pretty Woman ES (v. Chacfly). Op de KWPN-keuring vorige week in Houten verdiende ze 95 punten voor reflexen en techniek. Het is mooi dat er op een stal zoals die van Egbert Schep nog de moeite wordt genomen om met talenten naar de keuring gaan. “De keuring is voor ons eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar als wij niet meer gaan, blijft er maar weinig over”, aldus de man die met zijn fokkerij vooral gericht is op de sport.

De driejarige paarden gaan bij Schep eerst allemaal naar Polen, waar ze zadelmak gemaakt worden om vervolgens terug te keren naar Nederland. De vijf driejarigen voor de keuring legden ook dit traject af. “Daarom past het wel in ons systeem om naar de keuring te gaan. Ze zijn dan al mak en wat ontwikkeld en ze leren ook weer veel op zo’n keuringsdag.”

Springruiter Frank Schuttert stuurt tuigpaard Heliotroop naar winst

Voor het eerst werd er op CSI Ommen, op het mooie terrein van de familie Schuttert in Stegeren, een tuigpaardconcours met een volledig programma georganiseerd. Er was niet alleen ruimte in het programma voor reguliere rubrieken, aan het vermaak was zeker ook gedacht. Voor de gelegenheid bedacht men de rubriek ‘tuigpaarden gereden door springruiters of -amazones’. Ook Frank Schuttert greep de kans aan om eens achter een tuigpaard plaats te nemen en gezeten naast vaste rijder Henk Hammers stuurde hij Heliotroop (v. Colonist) naar de overwinning.

Onduidelijkheid gebruik bitten voert hoofdtoon Rondje Drenthe

Niets stond afgelopen zaterdag een mooi einde van het jubilerende Zuidenveldconcours – dat 150 jaar bestond – in Nieuw-Weerdinge in de weg. Toch liep de afsluitende tandemrubriek in het kader van het Rondje Drenthe volledig uit de hand. Niet omdat het misging met een aanspanning, maar omdat de jury – nadat de inspectie had plaatsgevonden – gedurende de wedstrijd constateerde dat het achterpaard van Martien Verboord een verkeerd bit in had en achteraan werd gezet. Dit, en de gebeurtenissen daarna, zorgden voor veel tumult.

Anne van Olst: ‘Ik ben Clearwater alles verschuldigd’

Gertjan van Olst mag er graag grappen over maken. Over ‘de duurste wei van ons bedrijf’, zoals de hengstenhouder de pensionadowei van zijn vrouw Anne noemt. Want daar lopen onder meer de voormalige Grand Prix-toppers Exquis Clearwater (25), Taikoen (23) en Vorst (21) – tot in de puntjes verzorgd – van hun pensioen te genieten. “Ik heb er een hekel aan om een paard te verkopen als dat paard veel voor mij heeft betekend”, aldus Anne van Olst. “Maar af en toe moet het wel gebeuren. Dan probeer ik altijd om zo’n paard terug te krijgen na z’n sportcarrière. Een paard dat veel voor mij heeft gedaan van zijn pensioen laten genieten, geeft net zo veel voldoening als de ring inrijden en presteren.”

Droom komt uit voor Petty van Dijk-Vos met Provini

Ooit wilde Petty van Dijk-Vos een NMK-merrie fokken en die droom kwam vorige week donderdag uit. De finale op de Centrale KWPN-keuring van Utrecht telde vorige week donderdag in Houten zes driejarige dressuurmerries, die allemaal een ticket voor de NMK verdienden. Aanvoerster werd Van Dijks charmante vos Provini VDP (v. King Karim).

