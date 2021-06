Deze week… Schijnpositieve dopingtests maken slachtoffers

Het zal je maar overkomen. Je hebt je paard goed verkocht, alleen de veterinaire keuring is natuurlijk nog spannend. Maar die doorstaat je paard met glans. Iedereen blij. Tót de dierenarts je belt. Het bloedmonster, dat bij de aankoopkeuring is afgenomen, blijkt verboden middelen te bevatten. De handel gaat niet door. En hoewel je je van geen kwaad bewust bent, zit je ineens op het verdachtenbankje.

Deze situatie heeft zich de afgelopen tijd in Nederland minstens vijftien keer voorgedaan. De schijnpositieve uitslagen kwamen allemaal via het Duitse laboratorium van dr. Reinhard Böse. Dierenarts Jacques Marée van paardenkliniek Honselersdijk kreeg bij door hem uitgevoerde aankoopkeuringen meerdere keren te maken met een schijnpositieve dopingtest. “Die paarden testten positief op de groep van stoffen zoals lidocaïne en procaïne. We konden terugvinden dat een paard een aantal weken voor de keuring een klein wondje had dat gehecht moest worden. Hierbij werd het paard een beetje verdoofd. Daarna is de training weer gewoon hervat en bleek hij bij de aankoopkeuring positief te testen.” Volgens Marée zijn bij meerdere van zijn collega’s in alle delen van Nederland zo’n 15 tot 25 gevallen bekend van paarden die na afloop van een aankoopkeuring ten onrechte in een kwaad daglicht werden gesteld.

Jérôme Guery zet Olympische selectie in de spotlights

Jérôme Guery en zijn Quel Homme de Hus, onderdeel van het Belgische team voor Tokio, bewezen in Knokke hun topvorm door de winst in de vijfsterren Grote Prijs naar zich toe te trekken. De Nederlandse (potentiële) Olympiërs konden nog geen potten breken. Een Nederlandse tintje in de uitslag komt van Fasther (Vigo d’Arsouilles x Farmer). De door de familie Moerings gefokte en opgeleide vosruin van 1,63 m werd onder zijn Amerikaanse amazone Lillie Keenan vijfde.

Eventingbondscoach Heffernan: ‘Dit is niet wat we graag wilden’

Tim Lips kon zich in Polen niet revancheren voor de teleurstelling met TMX Herby vorige week. De keuze wordt daarom lastig voor bondscoach Andrew Heffernan. Merel Blom lijkt verzekerd van een Olympisch ticket, maar voor het tweede kaartje zijn nog meerdere combinaties in de race.

Tuigpaardrijders oefenen bij stal Haarsma

Voor de tuigpaardrijders vond afgelopen zaterdag bij de familie Haarsma in Tjerkwerd een oefenmiddag plaats als voorbereiding op het aanstaande tuigpaardenseizoen. Een traditie met voornamelijk nationale rijders die jarenlang bij de HBC Stal in Boijl werd gehouden en nu werd voortgezet op de splinternieuwe trainingszandbak van 70 bij 30 meter achter het schitterende bedrijf van de Haarsma Groep.

NMK-merries met oog op toekomst in de sport

De KWPN regio Overijssel sloot de laatste stamboekkeuring/CK van dit seizoen zaterdag in IJsselmuiden in stijl af met hoge scores en drie NMK-uitnodigingen. Alle drie zullen deze merries zich zeker op den duur in de sport gaan bewijzen. In totaal mogen nu vijf springmerries en een dressuurmerrie de regio vertegenwoordigen in Ermelo.

