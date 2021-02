Deze week… Schockemöhle wil als enige Totilas-sperma verkopen

Paul Schockemöhle accepteert niet dat Kees Visser diepvriessperma van Totilas op de markt brengt. Als vorige eigenaar is Visser nog steeds in bezit van diepvriessperma uit 2010 dat hij middels ICSI aanbiedt om fokkers in staat te stellen een Totilas-veulen te fokken.

Over dit deel van het diepvriessperma ontstond vorige week een conflict tussen de koper en de verkoper van Totilas. Kees Visser stelt dat hij gewoon eigenaar is van het sperma dat hij destijds niet mee heeft verkocht met de hengst. Schockemöhle wil niet beconcurreerd worden en de enige aanbieder van Totilas-sperma blijven.

New Forest Asterhof’s Magic Gold oogst belangstelling

23 nieuw te keuren hengsten verschenen afgelopen zaterdag voor de jury van het Nederlands New Forest Pony Stamboek. Aan het eind van de dag ging het licht voor zes van de 21 hengsten in de grote maat op groen richting het verrichtingsonderzoek. Beide voorgestelde hengsten in de kleine maat werden eveneens aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Daarnaast werden elf hengsten ster verklaard. De hoogste cijfers kon de jury kwijt aan de driejarige Asterhof’s Magic Gold (v. Sulaatik’s Vingino), gefokt door Ine Zwaans en eigendom van Lars Pronk van de Pronk Stables uit Oosterblokker.

Noa Prijs: ‘Terugkeren op internationaal niveau’

Dressuuramazone Noa Prijs verdiende in haar jeugdperiode bekendheid. Ze nam deel aan de Europese kampioenschappen (2014) en reed daarna enige tijd internationaal junioren met Michigan (Farrington x Apollonios xx), maar daarna werd het wat stiller rondom de ambitieuze amazone. Stilzitten deed ze echter allerminst. Prijs droomt ervan om in de toekomst weer internationaal door te breken, maar tot die tijd ligt de focus voornamelijk op het opleiden van jonge dressuurpaarden.

NRPS is trots op rijke hengstenjaargang

Op de NRPS Hengstenkeuring werden afgelopen vrijdag ruim veertig rijpaardhengsten voorgesteld aan de hengstenkeuringscommissie. Vijfentwintig zijn geaccepteerd en aangewezen voor de Hengstenshow op 3 april: vier springhengsten, twee eventers, een dressuurpaard in het sporttraject, twee certificeringshengsten en zestien dressuurhengsten. Met ingang van dit jaar maakt Joyce Lenaerts officieel deel uit van de commissie. Voor het springen fungeerde de Belgische Boudewijn Schepers weer als adviseur.

Egbert Schep over zijn fokkerij en neus voor talent

Voor Egbert Schep zijn de hengsten eigenlijk meer een hobby, maar wel een hobby die de handelaar goed ligt. Op de afgelopen KWPN Hengstenkeuring en de laatste verrichtingsonderzoeken bleek zijn scherpe neus voor jong talent maar weer eens. Schep kreeg vijf springhengsten aangewezen en een dressuurhengst, drie van deze hengsten zijn zelfgefokt. De Paardenkrant sprak met Schep over de fokkerij in het algemeen en over zijn fokkerij.

