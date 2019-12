Deze week… Scholtens wint voor het eerst Wereldbekerwedstrijd

Emmelie Scholtens won met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) in Mechelen haar eerste Wereldbekerwedstrijd ooit. “Dat heb ik met Apache nooit gehaald. Dit was wel een ‘goede’ wedstrijd om naartoe te gaan, we hadden een sterker veld kunnen treffen, maar met deze score hadden we ook in een beter veld andere goede combinaties voorbij gereden”, lacht Scholtens, die ruim 85% noteerde. Daarmee bleef de winst in Mechelen, net als vorig jaar met Hans Peter Minderhoud en Dream Boy, ook dit jaar in Nederlandse handen.

Scholtens had in de Grand Prix al een goed gevoel, maar dacht dat het nog beter kon. “De Grand Prix ging goed, maar hij was in galop net niet helemaal mooi ontspannen. Ik voelde dat ik wat rustiger moest losrijden, dus dat heb ik voor de Kür gedaan. Hij voelde daarin zelfverzekerder, en ik daardoor ook.” Verder lezen kan al online.

Marie-Louise Moerings: ‘Gelukkig dressuren mijn kinderen niet’

Met eigen fokproducten succesvol in de hengstencompetitie en op de KWPN Paardendagen kon het succes afgelopen jaar niet op voor de familie Moerings. Als kers op de taart werden die prestaties bekroond met de titel ‘Fokker van het Jaar’. Die feestjes werden allemaal gevierd in de springrichting. Maar ondanks minder in de schijnwerpers, doet ook de Moerings-dressuurtak het goed. In 2019 maakte de vrouw des huizes Marie-Louise Moerings een sterke terugkeer in de Subtop. Hoewel de carrière van haar springende kinderen Bas en Eline voorop staat, heeft ze volop ambities met haar eigengefokte Indo (v. Hofrat).

VSN-kampioen Luciano toekomstpaard voor Petra Vlaar

“Luciano heeft altijd goede zin. Hij is leergierig en heel makkelijk te rijden”, vertelt Petra Vlaar, die vorige week maandag in Kootwijkerbroek met de ruin de finale van de VSN Trofee won in de dressuurrichting. Hoewel de familie Vlaar Stoeterij ’t Centrum heeft verkocht, heeft Petra zes paarden uitgezocht die ze wil aanhouden. Daaronder ook Luciano (v. El Capone).

Kehinde Esther SVN beste IBOP-dressuurmerrie van 2019

Het KWPN organiseerde vlak voor de kerst vier IBOP-dagen en dat bracht op de valreep nog vier dressuurmerries in de top tien van de erelijst ‘Best getest in 2019’. De Niro-dochter Kehinde Esther SVN spande in Tolbert de kroon door met 88 punten huiswaarts te keren.

Jeugdkampioen Jet geeft hoop voor toekomst

Voor Gertie en zoon Rick Achterkamp was de rit van Zevenaar naar Gerwen half december zeer waardevol. Hun trekpaardtwentermerrie Jet van de Maaskanthoeve werd er op de veulenkeuring jeugdkampioen. Daarnaast werd de zelfgefokte Britt van ’t Kortstuk reservekampioen van de grote rubriek jaarlingen.

