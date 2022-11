Deze week… Selectie springhengsten steeds meer richting sport

Na het examen van het najaarsverrichtingsonderzoek werden maandag vijftien hengsten na 21 dagen onderzoek en één oudere hengst na een karaktertest toegevoegd aan het KWPN-bestand. Het was vooral verzamelen en vertrouwen hebben, waarbij de echte selectie voor de fokkers straks in de sport zal moeten plaatsvinden.

Met het inschrijven van maar liefst zestien springhengsten lijkt een nieuwe weg ingeslagen. Jonge springhengsten dekken toch nauwelijks of niet en dus kan er weinig ‘schade’ aangericht worden. Het is aan de sport om straks de echte selectie te maken. Ook zal de weg via de sport en dan vooral via de Blom Cup meer de toekomst zijn.

Johan Hamminga: ‘Tien hengsten per jaargang is genoeg’

De KWPN-hengstenkeuringscommissie dressuur heeft in de twee verrichtingsonderzoeken van 2022 een duidelijke koerswijziging laten zien. Vanaf 2013 keurde de dressuurcommissie met een paar uitzonderingen steeds rond de twintig hengsten per jaargang. Dit jaar zijn het er elf; tien driejarigen en één oudere hengst. Volgens Hamminga is dat ook genoeg: “Het niveau moest omhoog.”

Reesink Horses en Dinja van Liere domineren bij begin hengstencompetitie

De grote winnaars van de eerste etappe van de Anemone Horsetrucks hengstencompetitie in Kronenberg zijn Reesink Horses en Dinja van Liere. In de klasse Z won (de weliswaar aan de Iron Spring Farm verkochte, maar nog wel bij Reesink op stal staande) Lowlands, in de klasse M won McLaren en werd Mauro Turfhorst derde en in de klasse L ging de winst naar Dark Rousseau (v. Dettori) met Van Lieres stalamazone Kim Alting en volgde Nashville Star (v. Desperados) op de derde plaats onder Dinja van Liere zelf.

Alle dierenwelzijnsregels ten spijt, Duitse stamboeken scoren niet

Met ministeriële richtlijnen voor dierenwelzijn (die inmiddels ook zijn geïmplementeerd in de FN-reglementen) worden Duitse stamboeken sinds vorig jaar gedwongen om dierenwelzijn een grotere rol te laten spelen in de fokkerij. Toch kwamen twee Duitse stamboeken er deze week slecht op te staan: het Holsteiner Verband door de omgang met de vermeende verwaarlozing van de paarden van Holsteiner megafokker Manfred von Allwörden, het Oldenburger Verband kreeg veel kritiek op de doorverwijzing van een onnatuurlijk bewegende hengst.

Zinderende ontknoping van loodzware GCT-competitie

Of je nu voorstander of tegenstander bent, het valt moeilijk te ontkennen dat Jan Tops met de Global Champions Tour en League de internationale springconcoursen naar een hoger niveau heeft gebracht. Sinds een aantal jaren kent het GCT/GCL-seizoen zijn apotheose in de O2 Arena in Praag. Met dit jaar een absoluut zinderende competitie. Loodzware omlopen en een ontzettende hoge prijzenpot leverden spektakel op. Harrie Smolders verdedigde de Nederlandse eer met verve en eindigde als vijfde in de Super Grand Prix.

